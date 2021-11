Zo kun je zelf pensioen opbouwen

Het pensioenstelsel in ons land is een van de beste ter wereld. Toch valt er zeker nog wel het een en ander op aan te merken. Zo is van miljoenen Nederlanders het pensioen al jarenlang niet meer geïndexeerd, oftewel mee stijgen met de inflatie. De koopkracht van gepensioneerden neemt hierdoor ieder jaar af. Wil jij voorkomen dat je tijdens je pensioen erg moet inleveren ten opzichte van je huidige levensstijl? Of zelfs in de financiële problemen komt? Hieronder lees je welke mogelijkheden je hebt om zelf pensioen op te bouwen.

Collectief pensioen: AOW en pensioenopbouw via werkgever

Het pensioen is iets waar de meesten van ons nog maar liever niet te veel over nadenken. Niet alleen omdat het betekent dat je officieel ‘oud’ bent, maar ook omdat het financieel ingewikkeld in elkaar lijkt te steken. Dat laatste valt overigens eigenlijk nog wel mee.

Ons pensioenstelsel bestaat in de basis uit vier pijlers, of manieren waarop je pensioen opbouwt. Bij de eerste twee pijlers gaat het om pensioen dat collectief wordt opgebouwd. De eerste pijler bestaat uit AOW. Iedereen die in ons land woon- of werkzaam is (of is geweest) bouwt per jaar recht hierop op. Door de stijgende levensverwachting is de pensioengerechtigde leeftijd de afgelopen jaren al gestegen, en zal dit nog verder doorzetten. Omdat er daarnaast steeds minder werkenden komen ten opzichte van gepensioneerden komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Dat is alvast een reden om zelf pensioen op te gaan bouwen.

Pensioenopbouw van medewerkers via de werkgever vormt de tweede pijler. Je werkgever kan bijvoorbeeld vanwege de cao verplicht zijn om pensioen voor je op te bouwen, en jezelf hiervoor ook de mogelijkheid te geven. Dit is fiscaal aantrekkelijk omdat je de inleg mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Pas als je het geld laat uitkeren betaal je belasting, en als gepensioneerde val je waarschijnlijk in een lagere belastingschaal. De hoogte van op deze manier gespaard pensioen staat overigens niet vast (zie hierboven het uitblijven van indexatie).

Individueel pensioensparen: zelf pensioen opbouwen met en zonder belastingvoordeel

Een aanvullend pensioen zelf opbouwen is mogelijk op twee manieren, binnen de derde en vierde pijler. Binnen de derde pijler kun je ook fiscaal aantrekkelijk pensioen zelf opbouwen. Dit is bijvoorbeeld interessant voor ondernemers, of voor medewerkers in loondienst die via de werkgever niet de volledige fiscale jaarruimte benutten om pensioen te sparen. Hoewel je waarschijnlijk belastingvoordeel kunt genieten, heeft deze manier van pensioensparen wel als nadelen dat het geld vaststaat en je gebonden bent aan de maximale jaarruimte.

De (officieuze) vierde pijler tot slot geeft je eigen regie over de pensioenopbouw. Je bepaalt zelf hoe je spaart, hoeveel je spaart en wanneer je het vermogen aanspreekt. Dit laatste is vooral een voordeel voor mensen die eerder willen stoppen met werken. Het geld voor de pensioenopbouw kun je (veilig) op een spaarrekening zetten. Houd echter door inflatie en steeds vaker een negatieve spaarrente wel rekening met vermogensverlies. Zeker met de florerende beurzen momenteel kan het interessant zijn je kapitaal te beleggen, al moet je hierbij wel weer rekening ermee houden dat er een bepaalde mate van risico op verlies van je inleg is. Een ding om rekening mee te houden is dat dit vermogen in box 3 valt, en je boven een bepaald bedrag vermogensrendementsheffing moet betalen.

Ook graag onbezorgd genieten van je pensioen? Begin dan zo vroeg mogelijk tijdens je werkende leven met geld opzij te zetten hiervoor!