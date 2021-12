´Avondlockdown wordt verlengd, uitzicht op eventuele versoepelingen voorlopig grotendeels geschrapt´

Voorlopig kunnen we waarschijnlijk nog geen nieuwe corona-versoepelingen verwachten. Het demissionaire kabinet Rutte III schijnt het toch nog niet aan te durven.

Het aantal corona-besmettingen neemt geleidelijk aan af. Dat wil echter nog niet zeggen dat het demissionaire kabinet al nadenkt over mogelijke versoepelingen. Sterker nog: Als we de Haagse media moeten geloven gaan de nu geldende maatregelen nog wel even duren.

“Zondagmiddag kwam een deel van het kabinet in het Catshuis bijeen om te worden bijgepraat door Jaap van Dissel, de voorzitter van het Outbreak Management Team“, aldus de goed ingelezen VVD-krant De Telegraaf.