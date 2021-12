Beveiliging bij het huis van Hugo de Jonge verder opgeschroefd op basis van informatie van het OM

De woning van coronaminister Hugo de Jonge in Rotterdam wordt sinds vrijdag zichtbaar beveiligd door een opvallende politiepost in de straat. Ook houden verschillende camera´s de omgeving van het leefgebied van De Jonge in de gaten. De politie meldt dat er ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen’.

De politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen niet ingaan op de aanleiding voor de extra beveiliging. “We nemen deze maatregelen op basis van informatie die het Openbaar Ministerie heeft”, aldus het ministerie tegenover de media.

Opvallend genoeg kwam een dag eerder naar buiten dat het OM heeft besloten om De Jonge niet te vervolgen voor de invoering van het coronapaspoort. Of dat iets te maken heeft met de opgeschroefde veiligheidsmaatregelen rondom de woning van De Jonge is onbekend.

De Jonge wordt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid al langer bedreigd. De afgelopen tijd is het vaker onrustig geweest in de omgeving van het huis van de zorgminister. Er werden al langer politiecontroles gehouden bij het huis van De Jonge. Donderdag 16 december werd er nog een 27-jarige gemaskerde Amsterdammer aangehouden omdat hij meermaals aanbelde bij de coronaminister.