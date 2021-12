Bijwerkingencentrum Lareb: “Meer dan 17.000 meldingen ontvangen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie”

Een coronavaccinatie kan mogelijk een menstruatiestoornis bij vrouwen veroorzaken. Het bijwerkingencentrum Lareb ontving hierover inmiddels al 17.000 meldingen. De klachten variëren van hevige of late menstruatie tot bloedingen na de overgang. Volgens Lareb is het dan ook goed mogelijk dat een coronavaccinatie kan leiden tot zeer vervelende menstruatiestoornissen.

De meeste meldingen gingen over een hevige menstruatie na een vaccinatie. Ook verlate menstruatie, onregelmatige menstruatie en tussentijds bloedverlies werden vaak gemeld. Vrouwen in de leeftijd van 54-64 jaar maakten vooral weer veel melding van bloedingen na de overgang. Het opvallende is dat bij de vrouwen bij wie onderzoek is gedaan geen andere oorzaken voor de bloedingen werden gevonden.

De meeste meldingen kwamen van vrouwen die zijn gevaccineerd met het Janssen en Pfizer. Daarna volgen menstruatieklachten na een AstraZenica-vaccin.

Bijwerkingencentrum Lareb benadrukt echter wel dat een menstruatiestoornis ook zonder coronavaccin vaak voorkomt bij vrouwen. Het verschil is volgens Lareb: “Het vaccin zet het immuunsysteem aan het werk. […] Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- en afbouw van het baarmoederslijmvlies. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is.”

Momenteel is Lareb bezig met een onderzoek onder ongeveer 2.000 vrouwen die zich na een coronavaccin met menstruatieproblemen hebben gemeld bij het bijwerkingencentrum.