Crypto en bitcoin

Bitcoin is een ware revolutie op de digitale markt. Deze munteenheid heeft geen centrale autoriteit en staat daarmee niet onder toezicht van de regering. Deze toonaangevende ‘cryptocurrency’ is een digitale valuta die afhangt van de waarde van de consument. Als de consument erin investeert, zal de waarde van de bitcoin stijgen.

David Marcus

Oprichter van het project ‘Libra’ bij Facebook en whatsapp, David Marcus, gaat Facebook verlaten. Marcus probeerde bij het moederbedrijf “Meta’ de cryptocurrency in te voeren voor gebruikers van Whatsapp en Facebook (voor betalingen via deze apps). Dit project is mislukt. Marcus besloot daarop het moederbedrijf te gaan verlaten.

Marcus komt oorspronkelijk van PayPal en is ooit bij Facebook begonnen om Messenger groot te maken.

Het effect van cryptocurrency op de economie

Het is nog steeds een punt van discussie: het effect van de bitcoin op de economie. De Amerikaanse dollar heeft tot nu toe nog het meeste impact op de economie. De dollar is namelijk de reserve valuta wereldwijd, dus als de waarde stijgt of daalt dan heeft dit een impact. De cryptocurrency wordt door veel landen afgewezen, maar enkele landen staan er ook voor open.

Waar de bitcoin al te vinden is, is als betaalmethode in sommige online casino’s.

Online Gaming

Voordelen en nadelen van de bitcoin

Een groot voordeel van cryptocurrency is dat het veilig digitaal opgeslagen is. Een nadeel is dat het niet gelinkt is aan een gezaghebbend systeem, dus is er weinig controle over. Bitcoin is ook bevattelijker voor fraude en bedreigingen. Het witwassen van geld via bitcoin kan de veiligheid van het land aantasten. Een van de redenen waarom regeringen bitcoin weren.

Bitcoin is niet volledig anoniem. Ook al denken velen van wel. Je maakt transacties zonder persoonlijke informatie, dat klopt, maar toch schuilt er een addertje onder het gras. Iedere bitcoin komt in een digitaal kasboek (blockchain). Als je met bitcoin betaalt staat in dit digitale kasboek je ‘crypto wallet’ weergegeven. Dit, door een reeks willekeurige nummers. Dus ben je mogelijk altijd traceerbaar.

Tenslotte

Bitcoin is natuurlijk een valuta, maar kan ook gezien worden als een investering. Hoe meer mensen waarde hechten aan de bitcoin, hoe hoger de waarde zal zijn en dat betekent dat je flinke winst maakt als je bitcoin verhandelt.