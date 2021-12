Europese harmonisatie van de goksector blijft uit

Met ongeveer 16,5 miljoen zijn ze, de Europeanen die al eens online gokken. Wij Nederlanders horen daar tegenwoordig ook bij, nadat onze overheid heeft beslist dat online gokken sinds 1 oktober legaal is. Sinds die dag mogen volwassenen Nederlanders zelf beslissen of we al eens een gokje wagen en een online spelletje spelen. Dat Nederland zo eenvoudig tot inkeer kan komen, hebben we voor een groot deel te danken aan Europa dat met zijn fikken van de goksector blijft.

Onlinegoksites zijn sinds 1 oktober 2021 legaal in Nederland

Voor 1 oktober 2021 werden gokwebsites in de praktijk wel geduld, op voorwaarde dat ze de Nederlandse markt niet actief benaderden. Dit hield bijvoorbeeld in dat ze het iDEAL-logo niet lieten zien en dat ze niet specifiek focusten op Nederlandse consumenten.

Sinds 1 oktober 2021 is gokken in Nederland wel toegestaan en mag men wel op Nederlandse consumenten focussen, op voorwaarde dat de aanbieders maatregelen treffen om de consument te beschermen en dat ze over een vergunning beschikken. Het is een van de redenen waarom vergunde en betrouwbare goksites betaalopties als iDEAL aanbieden en dat ook laten zien, terwijl goksites zonder vergunning dat veelal niet doen.

Geen eengemaakte Europese regels voor de goksector

Dat Nederland van de ene op de andere dag online gokken legaal of illegaal kan maken, komt omdat er op Europees niveau geen regels voor onlinegokdiensten zijn. Elk land kan hier dus zelf regels over maken. Hierdoor bestaan er ook grote verschillen tussen de wetten die in de verschillende EU-landen worden gehanteerd.

De reden dat Europa de goksector niet regelt, is natuurlijk omdat het allemaal heel gevoelig ligt. Het o zo geliefde Europa zou dan wel eens aan populariteit kunnen inboeten. Maar Europa zou Europa niet zijn als het niet stiekem trachtte om vanuit Brussel hun bemoeizuchtige tentakels te verspreiden. Daarom heeft de Europese Commissie in 2014 al aanbevelingen gedaan aan de Europese landen.

Uit deze aanbevelingen blijkt bijvoorbeeld dat Europa vooral wil voorkomen dat minderjarigen in aanraking komen met gokdiensten. Dat is natuurlijk een goede zaak, we willen onze kinderen nu eenmaal maximaal beschermen tegen kwalijke invloeden. Dat dezelfde dikbetaalde heren en dames tegelijkertijd ook willen dat kinderen vanaf zestien jaar meebeslissen over wie er al dan niet aan de Europese vetpotten mag zitten, is dan weer behoorlijk zorgwekkend.

Toch op weg naar meer harmonisatie?

In de Europese aanbeveling besteedt men veel aandacht aan de vraag of er meer harmonisatie ­(lees: Europese regeltjes) nodig is. Daarbij benadrukt men meteen ook dat online gokken grensoverschrijdend is en dat er zowel sociale als economische redenen zijn om wel degelijk tot meer harmonisatie over te gaan. Men gooit voorzichtig een lijntje uit en hoopt dat de lidstaten toehappen. Voorlopig met weinig succes. Want gelukkig heeft Europa momenteel andere katjes te geselen en kan het de harmonisatiewaanzin niet verderzetten. En daar moeten we helden als Viktor Orban dankbaar voor zijn.