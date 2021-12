Finse premier blijkt corona-hypocriet pur sang: volk zit opgesloten, maar zij ging lekker feesten

De Finse sociaaldemocratische premier Sanna Marin blijkt een hypocriet pur sang te zijn. Want terwijl ze haar volk vertelt dat ze braafjes thuis moeten blijven als ze in contact zijn geweest met een ‘positief getest persoon,’ is ze zelf heerlijk gaan wezen stappen in die situatie.

Wat Sanna Marin betreft gelden regels wel voor anderen, maar niet voor zichzelf. Want vrijdag was ze in contact geweest met een minister die záterdag positief testte op het coronavirus. Om kwart over zeven ’s avonds kreeg de premier dat te horen. Hoewel dubbel gevaccineerde personen in Finland op zo’n moment niet honderd procent in isolatie moeten “is het sociale advies omgang te mijden zolang je in afwachting bent van een testuitslag,” aldus Trouw.

Daar komt nog eens bij dat van ministers en staatssecretarissen wél wordt verwacht dat op zo’n moment in halve isolatie gaan. Zij hebben namelijk een “voorbeeldfunctie.” En moeten dus even laten zien aan dat domme volk hoe het moet. Deze richtlijn werd twee weken voor Marins stapavond afgekondigd.

En nu komt het. Om acht uur én om tien uur ’s avonds, zaterdag dus, ontving Marin sms’jes op haar regeringstelefoon. Ze kreeg te horen dat ze in zelfisolatie zou moeten gaan. Maar, zegt de premier, die telefoon was ze pardoes vergeten! Ze had alleen haar “parlementstelefoon” mee, en daarop kwamen de sms’jes niet binnen.

Ja hoor. Want je “parlementstelefoon” is natuurlijk heel belangrijk om mee te nemen als je gaat stappen als premier zijnde. Dit in tegenstelling tot je regeringstelefoon, waarmee je feitelijk in contact staat met mede-ministers en dergelijke.

Foutje bedankt

Uiteindelijk ging Marin dan toch door de knieën. “Ik had mijn eigen oordeel moeten gebruiken en uit voorzorg uit de buurt van mensen moeten blijven,” aldus de feestvierder. “Ik heb me niet op de best mogelijke manier gedragen.”

Nou, eigenlijk heb je je natuurlijk op een heel ménselijke en normale manier gedragen. Het echte probleem is niet dat je van het leven geniet, maar dat jullie andere mensen vertellen dat ze dat niet mogen doen; dat ze zichzelf als half-melaats moeten zien als iemand die ze kennen corona heeft.

Wat dit bewijst? Dat Sanna Marin en andere regeringsleiders zelf ook wel weten dat al die regels onzinnig zijn.