Groeiende interesse in cryptomunten, maar Europa doet zijn zin

De westerse elite heeft een afkeer voor cryptomunten en onderstreept te pas en te onpas dat cryptomunten als Dogecoin kopen geen goed idee is. Ook China, dat zijn burgers graag in het gareel slaat en niet meteen houdt van gekke woorden als decentralisatie, houdt wel van een potje cryptomunten boycotten. Toch staan er op het wereldtoneel ook een aantal helden op die vinden dat cryptomunten wel degelijk bestaansrecht hebben.

Poetin staat niet afwijzend tegenover cryptomunten

Vladimir Poetin gaat wel vaker in tegen de westerse overheden en hun handpoppen, ook als het over cryptomunten gaat. Recent zei de Russische president nog dat cryptomunten het “recht om te bestaan” hebben. Persoonlijk vindt hij het te vroeg om het nu al te gebruiken voor bijvoorbeeld de olie- en gashandel en de Bank of Russia waarschuwde eerder al voor de instabiele kenmerken van de cryptomarkt, maar toch ziet hij er het potentieel wel van in. Dat komt natuurlijk omdat die “democratisch verkozen” mensen in het verre Witte Huis al even bezig zijn met de dollar als wapen te gebruiken. En daar is men in het Kremlin natuurlijk wel klaar mee. Een onafhankelijke en decentrale cryptomunt zou de internationale handel ten goede komen en dat heeft meneer Poetin goed begrepen.

Bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador

Terwijl Poetin voorzichtig een ballonnetje oplaat, gaat men in het Centraal-Amerikaanse land El Salvador een stapje verder. Daar heeft men namelijk beslist om bitcoin uit te roepen tot een wettelijk betaalmiddel en de Verenigde Staten te ontstemmen. Meteen na de aankondiging liet president Nayib Bukele weten dat zijn land ook zelf bitcoins had aangekocht.

Ook dit is helemaal niet zo’n gek idee. Veel Salvadoranen hebben namelijk familie in de Verenigde Staten. En die familie stuurt op regelmatige tijdstippen geld huiswaarts. Maar liefst 22% van het bbp in El Salvador is afkomstig van overschrijvingen uit het buitenland. Door te werken met een decentrale oplossing kan men de bankkosten flink terugschroeven. Het zou het land jaarlijks zo’n 400 miljoen dollar opleveren. Uiteraard vinden ze dat bij de Wereldbank en het IMF geen goed idee, maar daar trekt ’s werelds coolste dictator zich niks van aan. Intussen liet Nayib Bukele weten een eerste Bitcoin City te zullen bouwen, een stad waarvan de bouw gefinancierd zou worden door bitcoinobligaties. Houd hem maar eens tegen.

Ook in Brussel wakkert de interesse aan

Op de website van Anycoin, een platform dat al sinds 2013 het handelen in cryptomunten toegankelijk maakt, lezen we dat ongeveer 70% van de banken nu al de mogelijkheden van CBDC’s (Central Bank Digital Currency) onderzoekt. En dat terwijl ook de Europese Centrale Bank (ECB) eerder al zijn interesse hierin uitsprak. CBDC’s zijn digitale tokens die als een virtuele vorm van bestaande fiatvaluta worden gebruikt, kortom: een digitale euro.

In Brussel weten ze dan ook heus wel dat cryptomunten voordelen te bieden hebben. Niet voor niets hebben ze al onderzocht of ze zelf een digitale euro kunnen ontwikkelen. Dan kan Europa alle vruchten van de cryptotechnologie plukken, terwijl ze zelfs menen dat het het Europees schuldenprobleem kan oplossen. Je leest het goed, men denkt er alvast aan om staatsobligaties met nieuw uitgegeven digitale euro’s te kopen. Volgens sommigen is het een geniale zet, volgens anderen neigt het naar financieel bedrog.