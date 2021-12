Hoe hard online casino’s werken aan reguleringen

Voor Nederlandse spelers is het ontzettend fijn dat online gokken eindelijk gelegaliseerd is. Veel online casino’s zijn hier ook maar wat blij mee, want ze kunnen eindelijk hun spellen op de Nederlandse markt aanbieden. Het verkrijgen van een licentie via de Kansspelautoriteit (Ksa), is echter allesbehalve makkelijk. Als goksite moet je enorm veel geld investeren en aan heel veel regels voldoen voordat het mogelijk is zo’n felbegeerde vergunning te bemachtigen. Dit bleek wel uit het kleine aantal casino’s dat uiteindelijk een licentie heeft gekregen.

In totaal zijn er nu 10 goksites die met een Nederlandse vergunning legaal hun spellen mogen aanbieden. Daarvan zijn er 6 Nederlands en komen er 4 van origine uit het buitenland. Aan het verkrijgen van deze licentie is een zeer lang proces voorafgegaan. Officieel is de nieuwe Wet Kansspelen op afstand (Koa) namelijk al op 1 maart 2021 ingegaan. Het duurde echter 6 maanden voordat alle aanvragen beoordeeld konden worden en er daadwerkelijk licenties verstrekt werden. Hoe een dergelijk proces verloopt en wat je als online casino allemaal moet doen om een vergunning te krijgen gaan we hieronder bekijken.

Online gokken eindelijk legaal in Nederland

Er waren veel mensen ontzettend blij toen bleek dat online gokken eindelijk legaal zou worden in Nederland. Dat waren vooral veel gokkers zelf, maar natuurlijk ook online casino’s. Deze nieuwe markt brengt immers veel mogelijkheden met zich mee en dus wilden veel gokbedrijven maar wat graag een Nederlandse licentie hebben. Het aanvragen hiervan is echter lang niet altijd makkelijk. In het begin werd er verwacht dat er tientallen goksites zouden zijn die uiteindelijk een vergunning gingen krijgen, maar dat bleek in de werkelijkheid wat tegen te vallen.

Tijdens het aanvraagproces zijn veel online casino’s erachter gekomen dat het allesbehalve eenvoudig is om een licentie van de Kansspelautoriteit te krijgen. Vandaar dat er uiteindelijk maar 10 goksites zijn die dit vooralsnog ook echt gelukt is. Al is het zeker niet uitgesloten dat hier in de nabije toekomst nog veel nieuwe namen bij zullen komen. Wanneer een online casino een aanvraag heeft ingediend en deze wordt afgekeurd, zijn ze trouwens alle kosten die hiervoor gemaakt zijn kwijt, ook die voor het indienen van de aanvraag voor de vergunning.

Wat moeten goksites doen voor een licentie?

Wanneer we kijken naar de officiële informatie op de website van de Kansspelautoriteit, blijkt al gelijk dat een licentie aanvragen een moeilijk en langdurig proces is. De aanvraag kan digitaal worden ingediend, maar daarvoor moeten wel tal van documenten kunnen worden overlegd. Daarom is het erg goed om als aanvrager alle informatie zo goed mogelijk door te lezen zodat je zeker weet dat je geen belangrijke documenten vergeet. Dit kan het proces namelijk aanzienlijk vertragen of resulteren in een afwijzing van de aanvraag.

Eerder bleek al dat de regels voor het aanvragen van een Nederlandse vergunning ontzettend streng zijn. Dit vertaalt zich onder andere in het relatief kleine aantal online casino’s wat uiteindelijk een aanvraag heeft ingediend nadat de nieuwe Koa wet in was gegaan. Bovendien duurt het zes maanden voordat een aanvraag volledig verwerkt kan worden en je als gokbedrijf dus een antwoord krijgt. Daar komt bij dat de kosten die hierbij horen niet worden teruggegeven als een aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen.

Al deze factoren dragen er natuurlijk aan bij dat niet ieder online casino zomaar een aanvraag in kan dienen. Voor de echt grote spelers op de markt is dit niet zo’n probleem, maar goksites uit het buitenland die iets kleiner zijn zullen toch twee keer nadenken voordat ze een licentie gaan proberen te krijgen. Ook werd reeds bekend dat de kosten voor het aanvragen van een Nederlandse online kansspelvergunning tot de hoogste in heel Europa behoort. Een aanvraag hiervoor kost bookmakers namelijk een kleine 50.000 euro.

Is een vergunning krijgen duur?

Het is dus nog zacht uitgedrukt dat een vergunning aanvragen duur is. Omdat je als online casino dit geld niet eens terug zult krijgen wanneer een aanvraag wordt afgewezen, neem je dus een flinke gok door met deze procedure te beginnen. En dat is nu juist wat een goksite wil dat spelers bij hun komen doen. Dat alles maakt het maar de vraag of er nog heel veel online casino’s met een Nederlandse licentie bij gaan komen in de toekomst. Al zou het ook kunnen dat na verloop van tijd de regels wat versoepeld en de kosten wat verlaagd gaan worden.