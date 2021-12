Rechtbank stelt Farmers Defence Force in ongelijk tegenover Sigrid Kaag: “Grote vrijheid voor aan de kaak stellen misstanden”

De altijd neutrale rechtbank in Den Haag heeft de klaagzang van Farmers Defence Force (FDF) over de altijd neutrale D66-leidster Sigrid Kaag afgewezen. De boerenprotest-beweging was van mening dat Kaag onrechtmatige uitspraken had gedaan. Er werd door FDF 30.000 ´immateriële schadevergoeding´ geëist. De kantonrechter wees dit verzoek woensdag geheel van de hand.

Farmers Defence Force was woest over diverse uitlatingen van Kaag in Nieuwsuur, ANP en in een LinkedIn-bericht. Volgens Kaag was FDF namelijk schuldig aan het omverrijden van hekken en bedreiging van journalisten. Volgens de rechtbank zette Kaag met haar beweringen in op de juiste hooivork. Een schadevergoeding hoeft de D66-leidster dan ook niet te betalen.

Volgens de rechter staat het vast dat op 1 en 16 oktober 2019 door protesterende boeren hekken zijn omver zijn gereden. “Ook staat vast dat journalisten hebben gezegd dat zij zich bedreigd voelen door leden van Farmers Defence Force”, aldus diezelfde rechter.

De rechtbank in Den Haag vervolgt: “Een politicus komt, ook buiten het parlementaire debat, een grote mate van vrijheid toe wanneer het gaat om het voeren van het maatschappelijke debat en het daarbij aan de kaak stellen van misstanden.” Dat is natuurlijk een waarheid als een koe, tenzij je niet verbonden bent aan een partij als D66. Dan is vervolging vanwege je uitlatingen eerder een logische gerechtelijke stap.