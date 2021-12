Kamerlid Wybren van Haga (BvNL) reageert woedend over “paniekerige-lockdown”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BvNL) heeft geen goed woord over voor de lockdown die tot 14 januari over ons land is afgeroepen. Volgens de politicus heeft het te maken met een gebrek aan investeringen in de zorg.

Wat dat laatste betreft ligt Van Haga op dezelfde lijn als Fleur Agema (PVV) die eerder vandaag tegenover De Dagelijkse Standaard al tekeer ging tegen de bezuinigingen op de zorg.

“Ondanks dat een groot deel van de Nederlanders immuniteit heeft opgebouwd sluiten we de boel weer. Reden: een totaal gebrek aan zorginvesteringen. Noch in ic-bedden en het aanstellen van ic-verpleegkundigen, noch in een noodplan om bij een grote extra belasting onorthodoxe maatregelen te nemen, zoals het inrichten van noodziekenhuizen”, aldus Van Haga.

Van Haga: “Door de maatregelen worden winkelstraten, de kleinere bedrijven en de horeca opnieuw keihard geraakt. En dat in de belangrijkste maand van het jaar. We onderschatten gevolgen van coronamaatregelen.”

“Mensen voelen zich thuis opgesloten. Snappen het coronabeleid niet meer. Missen een uitlaatklep in de kroeg, club of in het weekend langs de lijn. Jongeren verliezen hun jeugd en lopen leerachterstanden op. Ouderen raken in een isolement.”