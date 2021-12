LOL! Enorm fiasco in aantocht: Belastingdienst gaat met gedupeerden in gesprek via Facebook livestream

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen kondigt vol trots aan dat zij, samen met haar afdeling Herstel Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, het gesprek met gedupeerde ouders aan wil gaan tijdens een Facebook livestream.

Hartstikke leuk dat een overheidsdienst de moeite neemt om ‘het gesprek’ aan te gaan met de burger. En ook heel erg hip dat het via een Facebook livestream gaat. Maar wat denkt zo’n Alexandra van Huffelen nou zelf dat er straks gaat gebeuren tijdens die sessie? Dat belangstellende burgers en gedupeerde ouders vrolijk gaan luisteren naar wat ambtenaren die ze gaan vertellen hoe ingewikkeld het hele compensatieproces wel niet is?

Woensdag organiseert @toeslagherstel een Facebook Livestream voor ouders en belangstellenden. Tijdens deze livestream ga ik het gesprek aan met de gemeente, het ouderpanel, de PZB'er en de kijkers thuis. Wil je ook meepraten of heb je vragen? 👇 https://t.co/08peA3Jmer pic.twitter.com/lXMfiVcxic — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) December 13, 2021

Dit kan echt alleen maar fout gaan. Ze zitten straks met mensen die compleet over de zeik zijn omdat hun leven volstrekt onterecht de vernieling in is geholpen. Enkele jaren na het eindelijk erkennen van de toeslagenaffaire is er nog steeds weinig gebeurd. En dan mogen ze vooraf en tijdens de livestream vragen gaan stellen aan de staatssecretaris of andere ambtenaren die er zelf niet bij betrokken waren.

De vragen tijdens die livestream kun je niet voorspellen, maar de antwoorden vanuit Van Huffelen en de Belastingdienst wel: ‘Daar kunnen we helaas niets over zeggen’; ‘dat ligt wat ingewikkeld’; ‘we betreuren uw situatie en gaan ons best doen’, en; ‘we weten niet precies hoe dit heeft kunnen gebeuren’. Dit wordt echt één groot fiasco voor de overheidsinstantie!

En laten we eerlijk zijn: er is toch geen hond op aarde die deze livestream serieus gaat nemen? Mensen vragen zich waarschijnlijk eerder af waarom Van Huffelen niet achter haar bureau zit en er voor gaat zorgen dat die duizenden gedupeerden nou eindelijk eens worden geholpen! En als de laatste cent dan eindelijk is overgemaakt, dán kunnen deze ambtenaren zo lang livestreamen als ze willen. Dan krijgen ze waarschijnlijk ook wat diepgaandere vragen dan alleen ‘waar blijft mijn geld?’