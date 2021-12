Marco Borsato verzoekt OM onderzoek te doen naar bron van geruchten Roddelpraat, maar doet géén aangifte

Marco Borsato is door YouTube-programma Roddelpraat in het middelpunt van de aandacht komen te staan. Er zouden al enige tijd geruchten over de zanger de rondte gaan, die door Jan Roos en Dennis Schouten werden geopenbaard. Als het allemaal leugens zouden zijn, dan is het een kwestie van laster. Borsato’s advocaat zegt echter dat er bewust geen aangifte van smaad en laster is gedaan en dat het Openbaar Ministerie alleen is verzocht om onderzoek te doen naar de bron van de geruchten.

Hier is iets héél vreemds aan de hand. Marco Borsato wordt openlijk beschuldigd van het misdrijf dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. De heren van Roddelpraat zeggen diverse bronnen te hebben geraadpleegd en er zijn inmiddels meer mensen die de beschuldigingen kracht bij lijken te zetten.

Als het allemaal onzin zou zijn, dan zou iemand als Marco Borsato toch van de daken schreeuwen dat hij onschuldig is? Dat is in eerste instantie niet gebeurd, terwijl men er weken de tijd voor had. De eerste reactie van Borsato, via zijn advocaten, was alleen gericht op een verzoek voor het OM om de bronnen van de geruchten te achterhalen. Pas toen men vraagtekens begon te zetten bij het feit dat de beschuldigingen niet glashard werden ontkend, hebben de advocaten die ontkenning aan de reactie toegevoegd, meldt De Telegraaf.

Maar het meest vreemde is nog wel dat team-Borsato géén aangifte doet, meldt het AD, terwijl het OM meestal wel een aangifte nodig heeft om een onderzoek te starten. Daarnaast lijkt Borsato geen schijn van kans te hebben, aangezien Roddelpraat grote kans maakt om op basis van journalistieke vrijheid dergelijke informatie gewoon te mogen verspreiden.

Het lijkt dus gewoon om een soort vluchtig opgezette intimidatietactiek te gaan. Het enige wat de boel snel zou kunnen ophelderen, is een daadwerkelijke aangifte tegen Marco Borsato.