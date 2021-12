Nederland maakt zich op voor lockdown-persconferentie, protesten na speech Rutte en De Jonge niet uitgesloten

Over een paar minuten begint de persconferentie waarin het demissionaire kabinet Rutte III een tweede volledige lockdown zal uitspreken. Terwijl Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel nog oefenen op de teksten, maken politie en burgemeesters zich nu alvast grote zorgen om hele andere zaken. In bepaalde groepen op verschillende sociale media neemt de roep op protest steeds meer toe. En die oproepen zijn niet altijd even vredelievend.

In steden als Rotterdam en Den Haag is er momenteel opvallend veel politie aanwezig op straat. Zichtbaar en onzichtbaar. De massale aanwezigheid zou te maken hebben met (onaangekondigde) protesten na de persconferentie van vanavond. Het kan echter ook ´slechts´ uit voorzorg zijn. Eerder liepen diverse anti-coronaprotesten uit de hand omdat de politie allesbehalve voorbereid bleek.

Natuurlijk zijn er genoeg oproepen tot vreedzame protesten. Hopelijk blijft het daar ook bij. Maar daar waar demonstranten eerder nog op potten en pannen sloegen is het vandaag te hopen dat de vlam niet letterlijk in de pan slaat.

Bronnen berichten mij dat er toch wel enkele #coronademonstraties -al dan niet last-minute- op handen zijn vanavond na de #persconferentie. De vraag is dan ook: Gaan de Nederlanders deze nieuwe #lockdown pikken of niet? — Ken Stash (@KenStash) December 18, 2021

Oproepen tot anarchie

De Dagelijkse Standaard heeft echter ook bepaalde groepen ingezien waarin werd opgeroepen tot rellen, chaos en geweld vanavond, direct na de persconferentie. Reacties op bepaalde sociale media liegen er dan ook niet om en zijn in het bezit van de redactie.

De politie wil uiteraard niets kwijt over mogelijke protesten, maar erkend tegenover DDS dat ze ¨qua invulling gefocust zijn¨ vanavond.