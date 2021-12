OM gaat Hugo de Jonge niet vervolgen vanwege coronapaspoort: “Geen strafbare feiten gepleegd”

Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar Hugo de Jonge. Daarmee is vervolging van de zorgminister ook van de baan. Tweede Kamerlid Wybren van Haga had aangifte gedaan tegen De Jonge omdat hij het coronatoegangsbewijs discriminerend vind. Het OM gaat daar dus niet in mee.

Het OM is van mening dat De Jonge beter verantwoording kan afleggen aan de Tweede Kamer dan aan een gerechtelijke macht. Tevens kan De Jonge volgens het OM niet aansprakelijk worden gesteld op ´persoonlijke titel´. Tot slot besluit het OM dat ze geen strafbare feiten hebben kunnen ontdekken.

Tweede Kamerlid Van Haga deed begin november aangifte tegen De Jonge vanwege de invoering van het coronapaspoort. Ongevaccineerden zouden zich volgens Van Haga gediscrimineerd voelen ten opzichte van gevaccineerden.

Overigens moet het OM zich binnenkort waarschijnlijk weer buigen over een zaak tegen De Jonge. Onlangs deden vele tienduizenden mensen aangifte tegen De Jonge.