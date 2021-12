OMT blijft hameren op vervroegen kerstvakantie, maar Hugo de Jonge gelooft niet in verminderd besmettingsgevaar

Het Outbreak Management Team (OMT) herhaalt het advies om de kerstvakantie voor de basisscholen ene week eerder te laten ingaan. Zij verwachten dat hierdoor de kans op besmettingen af zal nemen. Daarnaast geeft het de leerkrachten eindelijk eens een moment rust, want die zijn al anderhalf jaar bezig het hoofd boven water te houden.

Het OMT hamert dus opnieuw op dit advies om de kerstvakantie met een week te vervroegen. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is het er mee eens. En wat doet demissionair minister De Jonge? Die zegt volgens de NOS dat “een week meer vakantie een week minder school is, en dat is in een situatie van leerachterstanden niet wenselijk”. De minister die zich bezig moet houden met het omlaag brengen van de besmettingen, gaat op de stoel van de onderwijsminister zitten. Hij voegt er aan toe dat het besmettingsgevaar volgens hem niet zal verminderen omdat de kinderen opgevangen moeten worden als de ouders werken en de kinderen bij mogelijke uitstapjes in contact zullen komen met anderen.

Hier is toch geen touw aan vast te knopen? De zorgminister kiest er liever voor dat leerkrachten en hele klassen besmet raken, dan dat de besmettingen enigszins beperkt kunnen blijven. Want ja, natuurlijk zal er voor veel kinderen opvang moeten worden geregeld. Test ze dan vooraf? Dan is het toch direct de kop ingedrukt?

Leerachterstanden hebben die kinderen sowieso al omdat hele klassen en docenten om de haverklap uitvallen en iedereen in quarantaine moet. Geef die kinderen en de leerkrachten dan een week extra rust. En de meeste kinderen zullen toch gewoon thuisblijven, want zoveel is er niet mogelijk op het moment. Dat beperkt de hoeveelheid besmettingen ook weer, want het aantal contactmomenten wordt sterk gereduceerd.

Het is haast alsof Hugo de Jonge wil dat het virus zich gewoon kan blijven verspreiden, want dat is precies wat er met een lockdown en het tegelijkertijd openhouden van de scholen gebeurt.