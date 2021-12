Op je lijn letten tijdens de feestdagen: 5 tips

Op je lijn letten tijdens de feestdagen? Dat is niet zo moeilijk al je misschien dacht. Er zijn voldoende gezonde én verantwoorde snacks die bijzonder lekker zijn. Je hoeft het nieuwe jaar niet te beginnen met een dieet, terwijl je wél terugkijkt op feestmaand met allerlei lekkers. Wij geven je alvast 5 tips waarmee je tijdens de feestdagen op je lijn kunt letten.

5 tips! Op de lijn letten én lekker eten tijdens de feestmaand

Een klein beetje op de calorieën letten tijdens de feestdagen is eigenlijk heel eenvoudig. Tijdens kerstdagen én Oud & Nieuw. Wij geven je alvast 5 tips om je goed op weg te helpen.

Gezonde snacks op tafel

De feestdagen zijn hét uitgelezen moment voor lekkere hapjes op tafel. Kies dit keer voor de gezonde variant. Zoals kleine snacktomaten in een dressing van olijfolie en knoflook, stukjes meloen of komkommer met smeerkaas. Super lekker en ook nog eens goed voor de lijn. Ook ongezouten noten mag je serveren als gezellig tussendoortje voor bij de borrel. Gezonde snacks vind je in elke supermarkt, zo staat bv. de nieuwe Coop folder vol met verantwoorde gezonde producten waarmee je eenvoudig gezonde snacks op tafel tovert..

Alcoholvrije wijn

Ben je een wijnliefhebber? Denk dan tijdens de feestdagen ook eens aan alcoholvrije wijn. Natuurlijk kun je dit afwisselen met een lekker glaasje rood of wit. 0.0 wijn bevat namelijk veel minder calorieën dan een gewoon glas wijn. Je mist dus niets van de gezelligheid en de smaak, maar let tegelijkertijd wel een klein beetje op de lijn. Een win-win situatie dus!

Een frisse wandeling maken

Tijdens de feestdagen hebben veel mensen enkele dagen vrij. Een mooi moment voor het maken van een frisse wandeling in de buitenlucht. Sporten heeft namelijk een positieve invloed op jouw verbranding en spijsvertering. Zo stap je die extra calorieën er ook nog eens makkelijk af.

Dessert van pure chocolade

Ben je een zoetekauw en kun je gewoonweg niet zonder een dessert? Door te kiezen voor een toetje met pure chocolade is dat ook niet nodig. Maak bijvoorbeeld kleine lava cakejes van 100% cacao en rood fruit. Zoals frambozen of bramen. Pure chocolade bevat weinig calorieën en heeft veel gezondheidsvoordelen. Het heeft een positief effect op ons hart en bloedvaten, verbetert de doorbloeding en houdt het cholesterolgehalte in balans.

Kleine porties serveren

Genieten van een kerstmaaltijd met het hele gezin? Serveer jezelf dan kleinere porties. Neem desnoods een kleiner bord. Met kleine beetjes kun je toch van al het lekkers proeven, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over de inname van te veel calorieën.