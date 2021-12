Peiling De Hond: Stemkans Pieter Omtzigt hoger dan de VVD, BoerBurgerBeweging razend populair

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond is De Hond ingedoken op de vraag wat de stemkans van zijn respondenten zijn op een bepaalde partij óf persoon, in dit geval specifiek Pieter Omtzigt. Het laat zien dat een half jaar na de ‘Functie elders’-gate het Twentse Kamerlid nog steeds razend populair is. De stemkans op Pieter Omtzigt is groter dan de VVD, die nog steeds peilingen aanvoert.

Het Pieter Omtzigt-effect is nog lang niet verdwenen in Nederland. Wat natuurlijk niet verwonderlijk is, Nederlanders snakken naar meer politieke transparantie en openheid, iets wat Pieter Omtzigt juist wel uitstraalt. Iedereen heeft kunnen zien hoe een kritisch coalitie-Kamerlid door zijn eigen partij en coalitie de grond in werd gestampt. Als er een iemand in staat is om op te blijven boksen tegen de Rutte-doctrine, dan is hij het wel. En kiezers zien dat ook.

De grote vraag is natuurlijk of Pieter Omtzigt in staat is om een grote organisatie op poten te zetten, en nog belangrijker: succesvol te leiden. In het verleden hebben we al eerder politici gezien die bijna vanuit het niets in een klap virtueel 15 zetels of meer kregen, maar ze hadden niet de organisatorische kracht om er een succes van te maken.

De grote vraag waar we het jaar dan ook mee afsluiten is of Omtzigt de sprong in het diepe durft te maken. Gaat hij komend jaar een partij oprichten? En zo ja, wie en wat kunnen we er verwachten? Omtzigt weet in ieder geval één ding zeker: hij kan rekenen op een aardig mandaat in ons land.

Opvallend is ook hoe hoog de BoerBurgerBeweging scoort in alle lijstjes. Wat Caroline van der Plas in een jaar tijd voor elkaar heeft gekregen is bewonderenswaardig, met maar één zetel in de Tweede Kamer weet ze keer op keer succesvol de aandacht naar zich toe trekken. Daarnaast doet zij wél wat het CDA al jaren nalaat: de gedupeerde boer helpen.