Peiling: meerderheid Nederland hekelt nieuwe lockdown en is vertrouwen in kabinet kwijt: ‘Ik maak me zorgen om bedrijven die moeten sluiten’

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het onbegrijpelijk dat het land opnieuw op slot gaat, dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De lockdown wordt, net als vorig jaar, als een te zware maatregel gezien. 3 op de 10 Nederlanders staat achter de beslissing van VVD-premier Mark Rutte om ons land op slot te gooien, slechts 1 op de 4 Nederlanders heeft nog vertrouwen in het demissionaire kabinet. Een dieptepunt dus.

De rap afgekondigde lockdown kan op weinig goedkeuring rekenen van de Nederlandse samenleving. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het nieuwe maatregelenpakket te zwaar, dat zijn de conclusies van het panelonderzoek van Hart van Nederland.

Respondenten geven in groten getale aan zich zorgen te maken. Ze maken zich zorgen over jongeren en de mogelijk nog verder oplopende leerachterstanden maar ook om het bedrijfsleven. 2020 én 2021 zijn vreselijk zware jaren geweest voor veel sectoren en met name de horeca krijgt nu opnieuw een gevoelige klap uitgedeeld. Daags voor Kerst, terwijl alles in volle voorbereiding was, moeten zij alsnog de deuren sluiten. Terwijl iedereen weet dat normaliter Kerst dé tijd is om een goede omzet te draaien.

Het kabinet kan dan ook rekenen op weinig steun vanuit de bevolking. Slechts 25% van de respondenten zegt nog vertrouwen te hebben in ons demissionaire kabinet. Ter vergelijking: vorig jaar november had zo’n 60% van de samenleving nog vertrouwen in het kabinet. Nederlanders zijn in groten getale klaar met het stuntelbeleid van De Jonge en Rutte, dat blijkt ook tal van andere peilingen.

En dat is niet heel verwonderlijk, we worden geregeerd door een stel paniekvoetballers. Zonder heldere uitleg wordt Nederland, als enige EU-land, daags voor Kerst volledig op slot gegooid. De openingsdatum staat op 14 januari, maar weten we allemaal nu wel dat zulke ‘harde datums’ vrij weinig betekenen.