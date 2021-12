Reacties van boze en emotionele oppositiepartijen druppelen binnen bij De Dagelijkse Standaard

Diverse oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de tweede aangekondigde ´totale lockdown´ van Rutte III. Om die reden zal De Dagelijkse Standaard vanaf nu elk uur exclusieve reacties van parlementariërs publiceren op de frontpage van deze website.

Het is een feit: Nederland gaat opnieuw in lockdown. Maar is daar nog wel draagvlak voor? Hoe moeten wij hier nu mee dealen? Wat vinden andere ´rechtse´ politici van het besluit van Rutte, De Jonge en Van Dissel?

De Dagelijkse Standaard gaat al die vragen beantwoorden! Onder andere Thierry Baudet (FVD), Fleur Agema (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Wybren van Haga (BVNL) zullen hierbij aan het woord komen.