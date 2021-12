Vijf redenen waarom je een koolhydraatarm dieet zou moeten volgen

De allerbelangrijkste reden waarom je een koolhydraatarm dieet zou moeten volgen is eigenlijk heel simpel: je bent wellicht een beetje aan de dikke kant. Of als we het beestje bij de naam zouden moeten noemen: je bent gewoon te dik. Dat klinkt niet leuk, zelfs een tikkeltje hard, maar je weet het van jezelf en je weet ook dat je daar iets aan wilt veranderen en dat je met zelfmedelijden alleen echt niet ver komt. Misschien heb je al eens iets over een koolhydraatarm dieet gelezen of heb je kennissen of vrienden die door middel van zo’n dieet veel zijn afgevallen en daarom ben je benieuwd of het ook iets voor jou kan zijn. Lees deze vijf redenen eens door en laat je overtuigen.

Koolhydraatarm eten ligt dicht bij de bron van ons voedsel

Overgewicht en obesitas heeft veel verschillende oorzaken maar een oorzaak waar we met z’n allen niet omheen kunnen is welvaart. Reken maar dat er in de negentiende eeuw lang zoveel mensen niet waren met overgewicht. Tegenwoordig eten we veel bewerkt voedsel. Het voordeel van dit voedsel is dat het lekker lang houdbaar is. Het nadeel is dat het ons doet verlangen naar meer en dat we er dikker door worden. Vroeger at men veel meer eten uit de natuur. Als we het hebben over heel lang geleden aten mensen met name vlees en vis, noten en zaden en vruchten die in de natuur gevonden werden. Later kwam er landbouw bij. In die tijd waren mensen niet (veel) te dik. Een koolhydraatarm dieet past enigszins bij hoe men vroeger at. Als je koolhydraatarm eet dan eet je met name groente, noten en zaden, vlees en vis en hier en daar wat fruit en dat ligt dicht bij de bron van ons voedsel.

Koolhydraatarm eten hoeft niet moeilijk te zijn

Natuurlijk zul je je eerst wat recepten eigen moeten maken als je start met een koolhydraatarm dieet. Maar als je eenmaal begonnen bent en de recepten van gerechten die je lekker vindt goed kent, dan wordt het vanzelf automatisme.

Koolhydraatarm eten heeft meer voordelen dan alleen gewichtsverlies

Naast dat je gewicht gaat verliezen heeft koolhydraatarm eten meer voordelen. Een mooiere huid, een energieker lijf, een betere spijsvertering; allemaal voordelen die je gezondheid ten goede komen.

Je zult gewicht verliezen

Dit is natuurlijk de reden dat je in eerste instantie begint met een koolhydraatarm dieet. Je wilt graag kilo’s kwijtraken en tegelijkertijd toch lekker blijven eten. Een kijkje op het internet leert je dat veel mensen met een koolhydraatarm al aanzienlijke hoeveelheden gewicht zijn kwijtgeraakt. Bovendien hebben ze zich door koolhydraatarm te koken een andere levensstijl aangemeten waardoor de kilo’s veelal blijvend zijn vertrokken. En dat is wat je uiteindelijk graag het liefste wilt.

Koken wordt je nieuwe hobby

Met al die recepten die je online kunt vinden kun je eindeloos variëren. Wedden dat naarmate je meer afvalt en je meer dingen lekker vindt je zelfs koken leuk gaat vinden?