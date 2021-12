Wat drijft de dollar?

Beleggers die handelen in valutaparen weten dat wisselkoersen niet op één eenduidige manier voorspelbaar zijn. In het algemeen is het zo dat als bijvoorbeeld de vraag onder Europeanen naar de Amerikaanse dollar hoog wordt, de waarde van de dollar zal stijgen ten opzichte van de euro. Maar ook andere factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de verhouding van de ene nationale munt ten opzichte van de andere. Politieke aankondigingen of de relatieve instabiliteit van regeringen zijn bijvoorbeeld invloedrijke factoren, zoals we later zullen zien. Economische aankondigingen zijn ook belangrijk, vooral de aankondigingen die verband houden met veranderingen in de rentetarieven, de werkloosheidscijfers of de inflatiestatistieken.

Op dit moment gaat wereldwijd veel aandacht uit naar de aanpak van de stijgende inflatie in Amerika door de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell. Dit is “hét klassieke dilemma – als de Fed niet reageert op hoge inflatie, is dat negatief voor de dollar; als de Fed dat wel doet, is dat positief voor de dollar,” verklaart Alan Ruskin van Deutsche Bank. Medio november inspireerden de alarmerende inflatierapporten van de VS analisten tot de overtuiging dat de renteverhoging door Powell nu niet lang meer zou duren. Uit een rapport over de Amerikaanse consumentenprijzen in oktober bleek dat deze in één jaar tijd sterker waren gestegen dan sinds 1990. Deze verwachting zelf stuwde de waarde van de dollar naar een hoogste punt in 16 maanden ten opzichte van de euro. Powell gaf in zijn toespraak van begin november geen definitieve plannen aan om de rente te verhogen. “We denken niet dat het al tijd is om de rente te verhogen. Er is nog een lange weg te gaan om maximale werkgelegenheid te bereiken”, had de Fed-chef gezegd. Laten we eens kijken naar de performance van twee interessante USD valutaparen in 2021 en dan een blik werpen op volgend jaar.

EUR/USD

Het eerste kwartaal van 2021 begon met de euro in een goede positie ten opzichte van de dollar, in feite de beste positie in twee-en-een-half jaar, met EUR/USD op 1,23. Het vaccinatieprogramma van Europa kwam traag op gang en het continent beleefde zijn tweede lockdown, terwijl aan de andere kant van de Atlantische Oceaan het vaccinatieprogramma van de VS op volle toeren draaide. Als gevolg daarvan was de EUR/USD-waarde gedaald tot 1,17 op 31 maart.

In het tweede kwartaal herstelde de euro zich en bereikte op 1 juni zijn startpunt van 1,23, wellicht als gevolg van een sterker risicosentiment dat de euro ten opzichte van de dollar een impuls gaf. Op 11 augustus dook de lagere waarde van 1,17 echter weer op, wat wellicht te maken had met een aankondiging van de Fed in juni dat twee renteverhogingen waarschijnlijk waren in 2023, en dat is vroeger dan verwacht.

USD/TRY

Het paar van de US-dollar tegen de Turkse lira heeft dit jaar grote veranderingen gekend. Van januari tot eind oktober steeg de waarde van USD/TRY van 7,28 naar 9,47. Dit paar wordt zeer sterk beïnvloed door politieke factoren en de schijnbare onvoorspelbaarheid van het beleid van de Turkse president Erdogan. Zo ontsloeg de president in maart onverwacht het hoofd van de centrale bank van Turkije, waardoor de waarde van de lira daalde ten opzichte van zijn concurrenten.

Twee andere gebeurtenissen vonden plaats in oktober, 1 daarvan was toen de centrale bank besloot de rente aanzienlijk te verlagen ondanks de groeiende inflatie in het land, wat analisten verbijsterde. Dit besluit was volgens Ulrich Leuchtman van Commerzbank “gewoon verkeerd” en bracht het risico met zich mee dat “de reële economie ernstige schade zal ondervinden van de munt”. En later in de maand, nadat tien westerse ambassadeurs de president hadden gevraagd een gevangengenomen leider van het maatschappelijk middenveld vrij te laten, reageerde hij door hen allemaal Turkije uit te bevelen. Politieke gebeurtenissen zoals deze, die signalen lijken te zijn van instabiliteit, hebben de neiging om de waarde van de nationale munt te drukken. In 2018 verloor de lira om soortgelijke redenen zelfs 20% van zijn waarde op één dag.

In november dreven dezelfde Amerikaanse inflatiecijfers die de EUR/USD laag hielden door de verwachting van renteverhogingen aan te wakkeren, de USD/TRY omhoog, zodat deze op de 9e van de maand op 9,821 stond en de lira tot dusver in 2021 24% van zijn waarde had verloren. Veel analisten verwachten dat de Turkse munt zal blijven verzwakken ten opzichte van de dollar. Per Hammarlund van Skandinaviska Enskilda Banken voorspelt dat de USD/TRY tegen het einde van 2021 op ongeveer 10,20 zal staan en zelfs op 12 tegen het einde van 2023.

Valutahandel bij Vestle in de vorm van CFDs

