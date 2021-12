Wat te doen als je pakket kwijt of beschadigd is geraakt?

Met de feestdagen op komst bestellen consumenten volop cadeautjes voor hun familie, vrienden of collega´s. Vooral door de corona pandemie is online shoppen flink toegenomen. In 2020 werden maar liefst 778 miljoen pakketten besteld. Helaas gaat het ook wel eens verkeerd. Bij ongeveer 10 procent van de bestellingen komt het pakket niet of beschadigd aan. Wat kun je nu precies doen als je bestelling niet correct wordt bezorgd? Lees snel verder voor juridisch advies bij kwijtgeraakte of beschadigde pakketten.

Je pakket is kwijt: neem contact op met de webshop

Wacht je al dagen voor de brievenbus, maar wordt je pakket maar niet bezorgd? Neem in dat geval contact op met de webshop. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor een deugdelijke bezorging van jouw bestelling. De webshop heeft ook het contract afgesloten met de pakketbezorgdienst. Als er dus iets mis is gegaan met de bezorging, kan de webshop contact opnemen met de pakketbezorger om te onderzoeken wat er aan de hand is. De webshop moet je vervolgens een geschikt alternatief geven voor het kwijtgeraakte pakket. Hoe webwinkels echter handelen, verschilt enorm. Waar de ene webshop meteen het betaalde geld terugstort of een nieuw artikel stuurt van jouw gewenste product, vraagt de andere webwinkel je nog een aantal dagen te wachten om te zien of het pakket toch nog wordt bezorgd. Ook zijn er webwinkels die je zelf proberen te verwijzen naar het post- of koeriersbedrijf. Uiteraard kun je zelf contact opnemen met de pakketbezorgdienst om met de track & trace te achterhalen waar het pakket is gebleven, maar de webshop mag niet zijn verantwoordelijkheid voor de verzending afschuiven.

De aankoop herroepen met een aangetekende brief

Als het pakket niet geleverd wordt en de webshop geen geschikt alternatief biedt, kun je op basis van de Wet koop op afstand je herroepingsrecht gebruiken. Dit doe je door een aangetekende brief te versturen naar de webshop, waarin je vermeldt dat je de koopovereenkomst ontbindt en je hen 14 dagen de gelegenheid biedt om het bedrag terug te storten. Wil je toch liever het bestelde product ontvangen? Verzoek hen dan eerst om binnen 14 dagen het product alsnog te bezorgen. Gebeurt dit niet, dan kun je daarna het koopcontract ontbinden en je aankoopbedrag terugeisen.

Een beschadigd product en de wettelijke garantie

Als je een artikel koopt bij een webshop, gaat de wetgever ervan uit dat dit product in ieder geval zes maanden naar behoren moet functioneren. Als het artikel eerder beschadigd is, dient de webshop dit artikel gratis te repareren of te vervangen. Dit heet de wettelijke garantie. Alleen als de webshop kan aantonen dat je het product verkeerd hebt gebruikt, heb je geen recht op deze garantie. Als je te maken hebt met een beschadigd artikel neem je allereerst contact op met de webshop om te overleggen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan verzoek je met een aangetekende brief of mail dat het product gratis wordt vervangen of gerepareerd. Dit dient de webshop binnen een redelijke termijn te doen en zonder teveel overlast te verzorgen. Gaat de reparatie bijvoorbeeld lang duren (langer dan drie weken) dan kun je verzoeken om een tijdelijke vervanging van de apparatuur. Wil of kan de verkoper het artikel niet binnen een redelijke periode vervangen of repareren? In dat geval ontbindt je de koopovereenkomst en vraag je het aankoopbedrag terug. Als je het beschadigde artikel echter wel wilt houden, kun je ook een verzoek doen tot prijsvermindering bij de webshop. De webwinkel geeft je in dat geval een deel van het aankoopbedrag terug.

Aanvullende garantie op je bestelling

Op sommige producten geven winkeliers of fabrikanten wel eens de mogelijkheid voor een aanvullende garantie. Dit kan zowel gratis als tegen een vergoeding zijn. Deze extra garantie mag echter nooit de wettelijke garantie inperken. Wettelijk heb je al recht op kosteloze vervanging of reparatie door de webshop, als het product niet functioneert als waar je vanuit mag gaan. Het voordeel van aanvullende garantie is dat je in de meeste gevallen niet hoeft aan te tonen dat je het product op de normale wijze hebt toegepast. De garantieperiode geldt daarnaast voor een periode van bijvoorbeeld een paar jaar in tegenstelling tot zes maanden. De webshop kan natuurlijk wel bekijken of je niet zelf de oorzaak van de schade aan het product bent. Als de webwinkel dit kan bewijzen, vervalt je recht op garantie.

De lengte van de garantieperiode

Als je een product gedurende de garantietermijn laat vervangen of repareren, geldt hierna niet een nieuwe periode voor de garantie. Heb je dus een laptop besteld met twee jaar garantie en wordt het apparaat binnen een jaar vervangen aangezien het beschadigd is, dan heb je hierna nog één jaar garantie over. Ook als het product van eigenaar verandert, blijft de wettelijke garantie en de aanvullende garantie van de webshop voor de overgebleven periode geldig bij de nieuwe eigenaar. Dit kan anders zijn bij fabrieksgarantie. Lees hiervoor de garantievoorwaarden die de fabrikant stelt.