Wist u dat u zelf uw letselschade kunt berekenen?

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval en er ontstaat schade, spreken we ook wel van letselschade. U kunt hier een schadevergoeding voor claimen bij de aansprakelijke tegenpartij. Ongetwijfeld wilt u snel weten wat de hoogte van een mogelijke vergoeding is.

Wij bij Letselschade-berekenen.nl begrijpen dat heel goed. We willen benadrukken dat het berekenen van letselschade zeer complex is. Toch kunt u al wel een eerste berekening maken van de kosten. Wij hebben hier een gratis rekentool voor op onze website.

Hoe werkt de rekentool?

Met de rekentool die we gratis aanbieden op onze website, kunt u in ongeveer twee tot vier minuten een indicatie krijgen van de schadevergoeding waar u mogelijk recht op heeft. In de tool vragen we om gegevens rondom het ongeval, de schade, het herstel en enkele algemene gegevens. We werken dus met vier verschillende stappen.

Bij de gegevens rondom het ongeval, vragen we u om de datum van het ongeval en om wat voor type ongeval het gaat. U kunt hierbij denken aan een bedrijfsongeval, verkeersongeval, medische fout, hondenbeet of een ander type ongeval.

In de volgende stap vragen we u om meer informatie over de schade die u heeft opgelopen. Hoe vaak heeft u bijvoorbeeld al uw behandelaars bezocht en hoeveel kilometers heeft u daarvoor moeten afleggen? Vergeet niet dat een bezoek aan de apotheek ook meetelt. Verder vragen we om het aantal uren dat u huishoudelijke hulp heeft gehad. Hierbij moet u denken aan zaken als koken, schoonmaken en dergelijke. Als de buurvrouw boodschappen voor u doet, telt dat ook mee.

Daarnaast vragen we nog apart om het aantal uren dat u hulp heeft gehad in de tuin en rondom het huis. Bij beide posten geldt, dat ook de hulp van vrienden en familie dient te worden vermeld.

De derde stap in de tool staat stil bij het herstel. Hier vragen we u om het aantal dagen dat u in het ziekenhuis heeft gelegen, hoeveel geld u heeft uitgegeven aan hulpmiddelen, het aantal dagen dat u heeft doorgebracht in een revalidatiecentrum en het bedrag dat u aan eigen risico heeft moeten betalen aan de zorgverzekeraar.

Als laatste vragen we u om algemene gegevens, zoals uw naam, een telefoonnummer waar we u op kunnen bereiken en kunt u optioneel uw e-mailadres achterlaten. Na het invullen van deze gegevens krijgt u direct een indicatie van uw letselschade. Hierbij is het wel belangrijk om te vermelden dat het om een minimale schatting van uw schade gaat.

Schakel altijd de hulp in van een jurist

Sommige schadeposten kunnen niet door een rekentool worden bepaald, denk hierbij aan smartengeld. Een ervaren jurist kan u helpen bij het maken van een complete en exacte berekening. U kunt hiervoor gratis bij ons terecht. De verzekeraar van de tegenpartij dient onze kosten namelijk ook te vergoeden. Dit gaat niet ten koste van de hoogte van uw vergoeding.

Laat uw schadeclaim vandaag nog in behandeling nemen door een van onze juristen. Dit is belangrijk omdat u al snel met hoge rekeningen kan worden geconfronteerd, een verzekeraar van de tegenpartij het verband tussen uw klachten en het ongeval in twijfel kan trekken en uw recht op schadevergoeding kan verjaren.