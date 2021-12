Zwaargewonde bij steekpartij in asielzoekerscentrum Delfzijl, verdachte aangehouden

In een asielzoekerscentrum in het Groningse Delfzijl heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een bewoner raakte daarbij ernstig gewond en is overgebracht naar een nabijgelegen hospitaal. Een andere inwoner van het asielzoekerscentrum is aangehouden als verdachte.

De politie Groningen maakte het incident via Twitter bekend. Wat precies de aanleiding was voor de steekpartij is nog onduidelijk.

We zijn op moment aanwezig bij het asielzoekerscentrum (AZC) in Delfzijl nadat we een melding binnenkregen van een steekincident. Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt. Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Groningen (@POL_Groningen) December 22, 2021

Geen incident, eerder een patroon

De steekpartij, deze keer in Delfzijl, lijkt inmiddels eerder op een patroon dan op een incident. De Dagelijkse Standaard schreef woensdag ook al over stakende buschauffeurs van de zogenoemde ´asiellijn Emmen-Ter Apel´. De buschauffeurs hebben onlangs het werk neergelegd omdat ze dagelijks getuige en slachtoffer zijn van terroriserende asielzoekers.