3 tips voor de marketing van je restaurant

Er is natuurlijk niets fijner dan tevreden gasten die met een glimlach de deur uitlopen na een gezellige avond. De bekende fooi is altijd leuk voor het personeel dat hun uiterste best heeft gedaan.De kans is groot dat ze nog een keer terugkomen. Je kan hier echter veel meer mee. Wij hebben 3 tips voor de online marketing van je restaurant.

1. Leer je gasten kennen

Als je tevreden gasten hebt gehad, zou je ze bijvoorbeeld kunnen vragen om een recensie achter te laten op een van de veel gebruikte boekingssites. Wat ook leuk is, is om foto’s te laten delen van een gezellige avond op sociale media.Je kunt daar natuurlijk weer een leuke actie aan koppelen, zoals een flesje wijn voor de leukste foto. Zorg dat je in contact blijft met je gasten.

Verdiep je dan ook in je gasten op het internet. Hoe beter je je daar presenteert, des te groter de kans is dat je potentiële gasten over de streep trekt. Tools die je hierbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld Google Analytics, Google zoekwoorden analyse, Facebook Analytics en Instagram Analytics. Kijk hierbij goed via welke kanalen de meeste reserveringen worden gemaakt en welke content bezoekers aantrekkelijk vinden.

2. Maak gebruik van lokale SEO

Als restaurant, is het vooral belangrijk dat je onderscheidend bent in de vestigingsplaats.Daarom moet je er voor zorgen dat je op het vlak van lokale SEO alle mogelijkheden benut die er zijn. Het is belangrijk dat jouw restaurant goed te vinden is in zoekmachines zoals Google, zodat potentiële gasten je kunnen vinden. Naast de standaard SEO-activiteitenzijn ook aanvullende zaken voor jouw vindbaarheid van belang. Denk hierbij aan het registreren van jouw restaurantin Google Mijn Bedrijf, maar ook in Google Maps. Zorg voor goede content die is gericht op lokale expertise, maar zoek zeker ook de samenwerking met lokale (online) media.

3. Marketingcampagnes

Een speciale gelegenheid, zoals een jubileum van jouw restaurant, is altijd een goede aangelegenheid voor het starten van een marketingcampagne. Als je hier een nieuw menu met nieuwe menukaarten en wijnmappenaankoppelt, is het helemaal een goed moment. Je verrast je gasten met een fantastisch nieuw menu en koppelt hiermeteen een online campagne aan vast. Een ideale manier om jouw nieuwe menu onder de aandacht te brengen is via verschillende netwerken op sociale media. Via Facebook, Google AdWords en Instagram kun je op een kostenefficiënte wijze een rendabele onlinemarketingcampagne opzetten. Heb je al een bestand met vaste klanten, benader deze dan ook met een aantrekkelijke nieuwsbrief waarin ook jouw nieuwe menukaart is verwerkt.

De genoemde tips zijn goed bruikbaar, vooral voor lokale restaurants. Zorg er wel voor dat je allereerst een goede analyse van je doelgroep doet. Krijg een beeld van hoe jouw markt eruit ziet en kijk hierbij ook goed naar hoe jouw concurrenten het doen. Als je dit doet en vervolgens veel aandacht aan jouw campagne besteedt, zal je vast en zeker jouw (potentiële) gasten over weten te halen om jouw restaurant te bezoeken.