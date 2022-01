Beerput van The Voice of Holland blijkt dieper en dieper: ´Bandleider Jeroen Rietbergen stapt op na seksueel wangedrag´

RTL Nederland stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland (TVOH). Na serieuze aantijgingen aan het adres van Marco Borsato en Ali B is nu TVOH-bandleider Jeroen Rietbergen aan de beurt. De partner van Linda de Mol stapt op bij het programma na seksueel- en grensoverschrijdend gedrag.

Het BNNVARA-programma BOOS kwam de buitensporige seksuele escapades van Jeroen Rietbergen op het spoor na serieuze tips. Volgens het programma gaat het niet alleen om aanklachten tegen Rietbergen. Ook tegen andere medewerkers van The Voice of Holland lopen inmiddels aanklachten en procedures.

In een eerste reactie laat de redactie van BOOS het volgende weten:

“In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van het programma BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen The voice of Holland. […] Er volgde een oproep van BOOS-presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen. Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice.”

Reactie RTL Nederland

RTL Nederland noemt de berichten in een kort persbericht “zeer ernstig en schokkend”. Het mediabedrijf wil verder niet ingaan op de aantijgingen tegen medewerkers van het programma TVOH. RTL geeft wel toe dat er inmiddels zaken lopen tegen meerdere personen die betrokken zijn bij de ´familiezender´.

Roddelpraat

Het is niet de eerste keer dat er een medewerker van TVOH in opspraak raakt vanwege seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Al een tijdje bracht de YouTube-show Roddelpraat van voormalig DDS-columnist Jan Roos en Dennis Schouten schokkende berichten naar buiten over medewerkers van de talentenshow.

Zo zou The Voice Kids-jurylid Marco Borsato (minderjarige) meisjes hebben misbruikt.

Ook over The Voice of Holland-jurylid Ali B gonst het al tijden van de vieze geruchten. Jan Roos en Dennis Schouten wisten daarover te melden dat Ali B een notoire vreemdganger zou zijn. Daarnaast zou de ex-drugsdealer en ´knuffelmarokkaan´ drugs kopen voor meisjes.

Netwerk

Het (vermeende) seksuele wangedrag rondom medewerkers van TVOH begint bijna Gooise Epstein-trekjes aan te nemen. De vraag is dan ook hoe groot dat netwerk binnen het programma en binnen de rest van RTL Nederland is. Het geeft daarnaast ook duidelijk aan waarom de commerciële zenders waaronder RTL Boulevard en Shownieuws zo terughoudend waren met het brengen van het nieuws van juicechannels zoals Roddelpraat.

Feit is wel, de beerput van TVOH en RTL Nederland is geopend en blijkt alsmaar dieper en dieper te zijn… Dit moet worden uitgezocht totdat de bodem in zicht is.