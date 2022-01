Cornelis van den Berg: Zorg dat het licht blijft branden

Als je het vroeger anders hebt geleerd en ervaren, dan is het moeilijk onder ogen te zien dat de overheden en daarmee verbonden organen al decennia lang ons, de burgers, aan de lopende band bedriegen.

Dankzij de informatiestromen via het internet begint dit door te dringen in de samenleving. Dat verklaart mede de roep om een nieuwe bestuurscultuur. Rutte heeft die als een belofte aangekondigd, maar hij bedriegt ons ook deze keer. Die nieuwe bestuurscultuur komt er niet door zijn toedoen. Wil je dat dan moet je een groot deel van de ambtenarij ontslaan en de meeste politici naar huis sturen. Meest recente voorbeeld van de bestuurscultuur van nu (gevonden op DDS):

De BoerBurgerBeweging is geschokt van het nieuws dat ambtenaren kritiek en ongewenste informatie over de stikstofproblematiek uit een belangrijke studie hebben gehaald. De partij van Caroline van der Plas wil via Kamervragen graag opheldering. “Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een stikstofschandaal.”, aldus het Tweede Kamerlid.

Hoge beleidsambtenaren van verschillende departementen blijken onwelgevallig nieuws uit een stikstofstudie te hebben weggehaald. Waardoor het haast onmogelijk wordt gemaakt om kritiek te uiten op de werkwijze van de overheid, immers niet alle cijfers zijn bekend. Caroline van der Plas wil naar aanleiding van dit schokkende nieuws direct opheldering van de nieuwe minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. “Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een stikstofschandaal. Wij moeten ons goed realiseren dat boeren mogelijk gedwongen uitgekocht of onteigend worden op basis van het huidige beleid, maar nu lijkt het erop dat cruciale informatie is achtergehouden.”

Plasterk heeft niet lang geleden een column geplaatst waarin hij vertelde dat alleen Nederland een stikstofprobleem heeft. Als er al een probleem is op dit punt, dan komt dat grotendeels door het streven van de natuurfanatici die de toestand van de natuur kort na de laatste ijstijd als de absolute norm te hanteren. Daarvoor worden allerlei “afwijkende” landschappen met bulldozers vernield en invasieve planten en bomen uitgeroeid. Dit utopische zuiveringsstreven is een kenmerk van fascisme. Joden of bomen of ongevaccineerden maakt niet uit.

Aan een vriend mailde ik gisteren: ik ben begonnen met de voorbereidingen voor een boek over het utopische model van het economische fascisme. Dat onze beschaafde wereld fascistisch is geworden, de VS voorop, maar in toenemende mate ook de EU schijnt nauwelijks opgemerkt te worden. Deze kwaal kon gedijen en opbloeien door het neoliberalisme en het utopische denken. Naar het voorbeeld van Mussolini hebben staat en bedrijfsleven elkaar gevonden in een ver gaande vervlechting (corporatocratie), waarvan de bevolking het slachtoffer wordt zonder limitering. Het WEF is in feite de propagandist en exporteur hiervan, nadat er fraai ogend cadeaupapier met een idealistische strik om heen is gedaan. Kunnen we dit niet stuiten dan is het met onze vrijheid gedaan en worden we opgenomen in een duizendjarig rijk van een totalitaire samenleving.

De groene agenda van de utopische klimaatprofeten is een gigantische hoax, die van het klimaatalarmisme (zie mijn artikelen op DDS en het artikel van Ferdinand Meeus: Niet het klimaat, maar het klimaatalarmisme is het probleem, op opiniz.com en op climategate.com). Vroeger geloofden de mensen massaal dat Jezus Christus de zoon van God is. Dit is er ingestampt. Nu hebben we een groen geloof, dat er ook is ingestampt, door de media.

Hoe is dat groene geloof ontstaan? In de jaren zestig begon men kerncentrales te bouwen, de oudste in Europa is Zwitsers, die nog steeds in gebruik is. In Nederland ontstond een kernenergielobby. Om de noodzaak van kernenergie kracht bij te zetten ging men op zoek naar een geschikt middel. om die te propageren. Zo kwam men uit bij CO2 als kandidaat.

De kernenergielobby redde het niet, maar het argument van de CO2 werd opgepikt voor de groene agenda met windmolens en zonnepanelen. Daarvoor werd een beleid gemaakt dat gebaseerd is op modellen die niet geverifieerd zijn en kunnen worden. Wil je manipuleren? Maak een model! We gaan in Nederland nu de natuur “redden” door tientallen miljarden te “schenken” via subsidies, met als profiteurs de bedrijven en hun aandeelhouders, de vele adviseurs en de aan onderzoeksinstituten werkende klimatologen die als wetenschappers en experts gepresenteerd worden. Ook Hitler kreeg massale steun vanuit de wetenschap en de universiteiten, ook de kerken deden destijds mee zoals ook nu weer gebeurt ten gunste van de fascistische groene agenda.

Daardoor worden wij, de bewoners van ons land, de armoe en nog erger in gedreven. De AOW wordt niet verhoogd door het nieuwe kabinet, waarvan de leden in meerderheid zo te zien utopische fascisten zijn (leden van WEF = World Economic Forum = World Economic Fascism) terwijl de prijzen omhoog vliegen. Dat is nog maar het begin. De zwaarst getroffenen zullen zijn kinderen en kleinkinderen, die bedolven worden onder een schuldenberg en onderworpen worden aan allerlei beperkingen van hun vrijheid. De samenleving wordt een kaartenhuis dat in elkaar gaat storten. Dat is ook de bedoeling van de fascistische miljardairs (Building Back Better). Die willen alles bezitten, controleren en zuiveren, tot en met ons lichaam.

Het fascisme is uitermate imperialistisch: Hitler, Mussolini en de VS. Na WOII hebben militairen van de VS ca. 20 miljoen mensen geliquideerd door imperialistisch ingrijpen in vele landen en gebieden. Om de wereld van terrorisme of wat daarvoor door moest gaan te zuiveren en zodoende eigen macht te vergroten, is de VS (met assistentie van bondgenoten) de grootste terroristische organisatie in de naoorlogse geschiedenis geworden.

Alle hens aan dek om het kwaad van het utopische fascisme te keren. Als wij daarin falen is het met ons gedaan, want dan zinkt onze samenleving weg in een oceaan van ellende. Dan wordt het donker doordat alle licht is gedoofd.

Vroeger woonde ik in Amsterdam aan het Tweede Weteringplantsoen, waar op een herdenkingsmuur het slot van een gedicht van Van Randwijk staat, dat in mijn geheugen “gegraveerd” is:

een volk dat voor tirannen zwicht,

zal meer dan lijf en goed verliezen,

dan dooft het licht