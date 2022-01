De 4 beste smartphones van 2021

Natuurlijk worden er smartphones gemaakt voor de kleinere budgetten, maar diep van binnen willen we allemaal natuurlijk gewoon de allerbeste smartphone. We maken er immers iedere dag de hele dag door gebruik van voor van alles en nog wat. Ook 2021 heeft ons weer een aantal nieuwe toptoestellen opgeleverd. In dit artikel bespreken we de vier beste smartphones van 2021. Interesse in één van toestellen? Je bent vaak het goedkoopst uit wanneer je de smartphone los koopt voor de beste prijs en daarnaast een goedkoop sim only abonnement afsluit bij een provider als YouFone, dat gebruikmaakt van het sterke KPN-netwerk.

iPhone 13

In 2021 kwam de nieuwe iPhone zonder grote vertraging, en dus was de nieuwe iPhone 13-serie vanaf september te krijgen. De serie bestaat uit het standaard toestel plus een Mini-variant, een Pro en een Pro Max. Allen zijn voorzien dezelfde, zeer geavanceerde camerasensor als die van de iPhone 12 Pro Max. Prettig is ook dat Apple de batterijduur heeft verbeterd door het plaatsen van een grotere accu in deze serie, en dat verschil is goed merkbaar. De interne opslagcapaciteit van de iPhone 13 start bij 128GB, maar je kunt hem ook met meer opslagruimte kopen. De iPhone 13 Pro Max is zelfs te krijgen met 1 TB opslagcapaciteit. Let op: er wordt geen nieuwe oplader meegeleverd met het toestel.

Samsung Galaxy S21

Ook Samsung kwam in 2021 met een nieuwe serie high-end toestellen: de Samsung Galaxy S21-serie. Interessant is dat men de schermen met de gebogen randen ingeleverd heeft voor betaalbaarheid. Desalniettemin gaat het om een prima AMOLED-scherm van, in het geval van de standaard S21, een 6,2 inch. De smartphone werkt als een zonnetje dankzij de 8GB werkgeheugen en de zeer vlotte processor. De uitstekende 64-megapixel hoofdcamera kan net als bij de S20 filmen in een ultrahoge 8K-resolutie, wat veel ruimte biedt voor het nabewerken van je videobeelden.

Oppo Find X3 Pro

Wel op zoek naar een ijzersterke Android-telefoon maar wil je geen Samsung? De Oppo Find X3 Pro is zonder meer een van de beste smartphones die eind 2021 op de markt was. Goedkoop is hij niet, maar het is dan ook een beest van een telefoon. Om te beginnen heeft het een uniek 1 miljard kleuren AMOLED-scherm van maar liefst 6,7-inch dat ook nog eens een bovengemiddeld hoge resolutie aankan. Daarnaast heeft de Find X3 Pro heeft de snelste hardware van alle toestellen die eind 2021 op de markt waren dankzij de Snapdragon 888 processor en de 12 GB werkgeheugen. Vervolgens heeft de Find X3 Pro ook nog eens een hele forse batterij van 4.500 mAh die in een half uur volledig opgeladen is.

OnePlus 9 Pro

Het Chinese bedrijf OnePlus is al jaren bezig met het produceren van goedkopere concurrenten voor high-end toestellen. Met de OnePlus 9 Pro gaat men niet voor goedkoop, maar wel voor een absoluut toptoestel dat zeker de strijd met bovenstaande smartphones aan kan gaan. Belangrijk is met name dat men de camera’s flink verbeterd heeft door een samenwerking met de Zweedse lensproducent Hasselblad. Dat resulteert onder andere in een uitstekende nachtmodus. Daarnaast heeft het toestel een mooi, groot 6,7 inch display. Dat display heeft tevens een hoge verversingsnelheid, wat in combinatie met de krachtige hardware voor een soepele ervaring zorgt bij het swipen, scrollen en gamen.

Helaas zijn de feestdagen al voorbij en kan je nieuwe smartphone dus niet op je verlanglijstje. Dus dat wordt zelf sparen, tenzij je binnenkort natuurlijk alweer jarig bent!