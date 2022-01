Dit doen casino’s om hun ecologische voetafdruk te verminderen

Veel mensen komen af op casino’s. Over de hele wereld zijn casino’s gevestigd. Op welke manier dragen zij bij aan het verminderen hun ecologische voetafdruk? Samen met Julien van Aanholt, schrijver voor OnlineCasinoKoning.com en lid van GroenLinks, vertellen wij je graag meer over hoe casino’s dit doen. Wil je graag meer weten? Lees dan snel verder in dit artikel!

De betekenis van een ecologische voetafdruk

Voordat we beginnen is het belangrijk om te weten wat de betekenis is van een ecologische voetafdruk. Het is niet iets wat bij iedereen direct naar boven komt. Als we kijken naar de aarde waarop we leven dan is een ecologische voetafdruk de plek die we innemen op deze planeet. Een van de belangrijkste aspecten hierin is de milieubelastende effecten die het bestaan van casino’s heeft op de aarde. We hebben jaren het verduurzamen van ons leven aan de kant geschoven en komen er nu niet meer onderuit om de handen te laten wapperen. Gelukkig zijn organisaties van casino’s zich er steeds vaker van bewust hoe zij zich profileren op de planeet en welk steentje zij moeten bijdragen om die ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Stapje voor stapje dichter bij een duurzamere wereld

Een fysiek casino neemt veel ruimte in op deze wereld. Waardoor de ecologische voetafdruk ook groot zal zijn. Je zou een casino kunnen vergelijken met een bedrijf dat 24/7 werkt. Er zijn veel grote machines die dag en nacht moeten draaien. Dit kost veel energie waardoor de ecologische voetafdruk groter wordt. Bijna alle casino’s hebben een horecagelegenheid. Deze verzorgt drankjes en hapjes voor alle gasten. Dit vraagt ook veel stroom om alles op de juiste manier draaiende te houden. Veel casino’s proberen na te denken over hoe zij het bedrijf duurzamer kunnen laten opereren. Dit doen ze bijvoorbeeld door met producten te werken uit de regio en lokaal te kopen. Ze investeren ook in papieren verpakkingen van eten en drinken. Zo kunnen ze afscheid nemen van rietjes en andere verpakkingen die gemaakt zijn van plastic.

Sinds 1 oktober 2022 is online gokken in Nederland volledig gelegaliseerd. Sinds de legalisering zijn er diverse nieuwe online casino’s in Nederland waar je exact dezelfde spellen uit het fysieke casino kunt kennen. De komst van de nieuwe wetgevingen geven bestaande casino’s de mogelijkheid om ook hun diensten online aan te bieden – niets is duurzamer dan online!

Besparen op energieverbruik

Niet alleen het vervangen van producten die slecht zijn voor het milieu door duurzamere alternatieven draagt bij aan het verminderen van de ecologische afdruk. Fysiek casino’s proberen ook het gebruik van bestaande producten te verduurzamen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld spelautomaten. Deze automaten kun je op een bepaalde manier afstellen waardoor ze veel minder energie verbruiken dan nodig is. Dit is vaak nog niet het geval bij spelautomaten in de fysieke casino’s. Dit verminder niet alleen de ecologische voetafdruk. Het is ook nog eens erg goed voor portemonnee. De casino’s besparen veel geld op de energiekosten als ze slimmer om gaan met het verbruik van de energie. Dit levert natuurlijk een ideale situatie op voor allebei de vlakken. Een van de manieren die al direct veel energieverbruik verminderd is het ’s nachts uitschakelen van de automaten. Daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van led-verlichting. Deze lampen verbruiken minder energie dus zijn direct geld aan het terug verdienen. Casino’s kunnen ook overstappen op een stroomaanbieder die groene stroom verkoopt.

Wil je naar een fysiek casino? Kijk of het casino waar je heen wilt een bijdrage levert aan het verduurzamen van zijn uitwerking op de aarde. Zo draag je zelf ook bij aan het verduurzamen van de wereld.