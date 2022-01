Dit kun je verwachten van de Cupra Born als elektrische wagen

Als je weet dat Cupra een Spaanse fabrikant is van sportieve auto’s, zal je wellicht verbaasd zijn dat juist dit merk een elektrische wagen op de markt heeft gebracht. Had de in 2021 geïntroduceerde Cupra Born geen Seat Born moeten zijn? Cupra is immers de sportieve tak van Seat en de combinatie tussen sportief en elektrisch rijden gaat in de ogen van veel mensen (nog) niet samen. Als je weet wat je kunt verwachten van de Cupra Born als elektrische wagen denk je hier snel anders over. Tijd voor een kennismaking dus.

Hoe ziet de Cupra Born er uit?

Als je de Cupra Born ziet, zul je wellicht verrast zijn. Zoals aangegeven verwacht je van dit merk dat er een sportief uitziende tweezits coupé zou worden geïntroduceerd. Niets is minder waar. De Cupra Born is duidelijk ontworpen als elektrische auto. De korte motorkap, het grote passagierscompartiment en een wat hogere bouw om een batterij in de bodem te kunnen verwerken zijn de duidelijke kenmerken dat we het hier hebben over een auto met een stekker. Over herkenning gesproken: de kans is groot dat je de Volkswagen ID.3 in dit model herkent. dat klopt, de Cupra Born is gebouwd op het platform waarop ook de Volkswagen ID.3 is gebouwd.

Past de Cupra Born dan wel bij het imago van het Spaanse merk?

Uit het bovenstaande vraag je jezelf wellicht af of de Cupra Born nog wel past bij het imago van het Spaanse merk. We kunnen je geruststellen. De spitter, de doorlopende motorkap, de immense luchthapper aan de voorzijde van de auto, de lichtmetalen wielen en de sportief ogende achterbumper doen het merk eer aan. Deze elektrische wagen is absoluut een Cupra Born wat je ook zult ervaren als je in de auto rijdt.

Waarom we het hier hebben over een Cupra Born en niet over een Seat Born

Zoals aangegeven zal een ritje in het voertuig je direct bevestigen dat we het hier hebben over een Cupra Born en niet over een Seat Born. Als je kiest voor een model met de 170 kW motor wordt de kenmerkende Cupra ervaring geboden. Dit model is voorzien van het ‘E-boost’-pakket. Je hebt bijvoorbeeld 231 pk tot je beschikking die je binnen 7 tellen van stilstand naar een snelheid van 100 km/h brengt. Elementen als de sportstoelen die een uitstekende ondersteuning bieden en het verlaagde onderstel (om maar een tweetal voorbeelden te noemen) maken van de Cupra Born een sportieve auto zonder dat dit ten koste gaat van het ontspannen autorijden. Als je ook nog eens weet dat de actieradius van de auto prima is en de Born gunstig geprijsd is, heb je niet alleen een aardig beeld wat je kunt verwachten van deze elektrische wagen maar kun je ook de conclusie trekken dat het maken van een proefrit in de Born zeker de moeite waard is!