Familie De Mol weet zelfs nog te scoren op ´seksrel´ TVOH: 900.000 kijkers zien statement Johnny de Mol

Vrijwel alle talkshows profiteren van de onthullingen rondom de ´seksrel´ bij The Voice of Holland. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Zelfs de mislukte talkshow HLF8 van Johnny de Mol wist 900.000 kijkers te trekken. In de uitzending kwam de zoon van mediamagnaat John de Mol met een halfbakken statement, gedeeltelijk namens zijn familie.

Terwijl de talkshows op de Nederlandse beeldbuis de laatste tijd bijna ten onder leken te gaan vanwege ´coronamoeheid´ onder de kijkers, weten programma´s zoals Beau, Op1 en HLF8 nu opeens wél te scoren. Half Nederland zit namelijk al dagenlang aan de buis gekluisterd om de ene na de andere onthulling in de ´seksrel´ rondom The Voice of Holland aan te horen.

In de uitzending van HLF8 ging Johnny de Mol uitgebreid in op de onrust die is ontstaan rondom The Voice of Holland (TVOH). Ook de rol van zijn familie daarin kwam aan bod. Al leek Johnny van veel zaken niet helemaal op de hoogte. Of hij deed maar alsof, het is en blijft natuurlijk een mol. Johnny noemde de ´flirt´ Jeroen Rietbergen een “ongelooflijke klootzak”. De ex van Johnny´s tante Linda de Mol ligt namelijk onder vuur omdat hij als bandleider van TVOH meermaals zijn macht zou hebben misbruikt om op ongehoorde wijze te flirten met jonge vrouwelijke kandidaten.

Catherine Keyl

Tafelgast Catherine Keyl wist het Johnny de Mol nog uiterst lastig te maken door de ene na de andere scherpe vraag af te vuren. Jammer genoeg had Johnny alleen niet overal een antwoord op. Johnny wekte in zijn talkshow wel de indruk dat zijn vader John de Mol absoluut moest hebben geweten van de zaak omtrent Rietbergen. Maar het bleef allemaal een beetje vaag en onduidelijk. Johnny moest wel met een statement komen, maar wat zijn we nu eigenlijk nog meer te weten gekomen? Helemaal niets.

De vraag die vooral overeind blijft: Waarom zat papa John daar niet aan tafel bij zoonlief? Precies, dat antwoord kunt u zelf vast ook invullen. Johnny én John de Mol zullen in ieder geval met tevredenheid de behaalde kijkcijfers (900.000) hebben bekeken vanochtend. Uiteindelijk draait het bij de familie De Mol toch voornamelijk om scoren, scoren en nog eens scoren.