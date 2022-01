Forum voor Democratie trapt energieke verkiezingscampagne af in een kolkend Amsterdam

De kick-off campagne van Forum voor Democratie is zondagmiddag druk bezocht. Duizenden mensen liepen vanaf het Museumplein door een kolkend Amsterdam naar het Westerpark. De partij van Thierry Baudet is de eerste politieke partij die vol energie de naderende gemeenteraadsverkiezingen ingaat.

“Everything is going to be all right!”👊 pic.twitter.com/7NDaQY8poc

— Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 2, 2022