Full House-acteur Bob Saget plots dood gevonden in hotel

De bekende stand-up komiek en Full House-acteur Bob Saget is onverwacht overleden. Hij werd levenloos aangetroffen op zijn hotelkamer. Volgens de politie is er geen reden om aan te nemen dat er vuil spel was, dat hij zelfmoord pleegde, of dat hij bezig was met drugs of alcohol. Hij is dus eigenlijk gewoon plotseling dood neergevallen.

De afgelopen week blijft het slechte nieuws maar komen uit Hollywood. Aan het einde van 2021 hoorden we ineens dat Betty White (The Golden Girls) was overleden. Toen kwam het nieuws dat dit ook gold voor de geweldige acteur Sidney Poitier. En nu horen we dus dat ook Bob Saget is overleden.

White en Poitier waren op leeftijd, maar Saget was nog maar 65 jaar oud, wat tegenwoordig natuurlijk echt jong is om te overlijden. Hij stond dan ook nog vol in het leven. Sterker nog, hij was juist net begonnen aan een grote komedietoer waarmee hij flink wat steden (en Amerikaanse staten) hoopte aan te doen. Een maand geleden maakte Saget nog grappen over het feit dat hij zich net had laten boosteren (tegen Covid).

Oof. He got a covid booster a month ago. No signs of foul play or drug use according to police. I'm not sure if he had any known issues beforehand, but yikes. pic.twitter.com/svQD8wXs2T — Joshua Adkins 🇺🇸 (@JoshuaAdkins97) January 10, 2022

Do we have a cause of death for Hank Aaron yet? https://t.co/7ifouAqIS3 — Steve Deace (@SteveDeaceShow) January 10, 2022

Sterren reageren

Één dag geleden – dus vlak voor zijn overlijden – plaatste Saget nog een foto van zichzelf in de Ponte Vedra Concert Hall waar hij bezig was met een optreden. Want ja, hij genoot van het leven én zijn werk.

Natuurlijk hebben meerdere sterren gereageerd op het overlijden van Saget. Komiek Martin Lawrence laat weten het vreselijk te vinden. Bob had, schrijft hij, een geweldig gevoel voor humor en was ook nog eens een fantastische man.

Komiek Whitney Cummings noemt het plotselinge overlijden van Saget “een nachtmerrie.” Ze wil graag dat haar volgers weten dat hij “een gigantisch groot hart had en dat hij echt alleen maar mensen wilde laten lachen.”

Ook komiek/podcaster/martial artist Joe Rogan heeft gereageerd. “Bob Saget was een goede man,” schrijft Rogan, “en een enorm grappig mens. Ik zal hem heel erg missen.”

De komende dagen wordt ongetwijfeld meer bekend over de reden voor zijn overlijden. Wat die oorzaak uiteindelijk ook is, zijn vrouw en kinderen zullen het voortaan triest genoeg zonder hem moeten doen – en dat geldt ook voor de rest van de wereld. Jammer, want de man had een hart van goud én gevoel voor humor.