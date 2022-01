“Goh, dat is interessant!” Pepijn van Houwelingen ontdekt iets héél merkwaardigs over de kwaliteitscontrole van Pfizer

Pepijn van Houwelingen vond het tijd worden om het kabinet eens een paar vragen te stellen over de kwaliteitscontroles van de Pfizervaccins ( en andere vaccins). De antwoorden van het kabinet zijn … hoogst interessant. Want de “testuitslagen” zijn volgens Ernst Kuipers “niet met een breder publiek te delen.” Maar wat hij nog wel kwijt wil is dat het gedaan wordt door een Duits instituut… dat daarvoor totaal afhankelijk is van specifieke batches die door Pfizer zelf geselecteerd worden voor de tests.

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen wilde graag weten hoe het nu eigenlijk zit met de kwaliteitscontroles op de verschillende vaccins. De antwoorden van het kabinet lieten hem enigszins verbaasd achter. Want, laat minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers weten, “vanwege de commercieel vertrouwelijke aard van deze informatie zijn testuitslagen en productiedetails niet met een breder publiek te delen.” Met andere woorden, het kabinet en Pfizer zeggen eigenlijk: iedereen moet aan het vaccin, maar jullie moeten ons maar gewoon vertrouwen dat het goed zit.

Iedereen moet en zal die “vaccins” ingespoten krijgen. Maar hoe staat het met de kwaliteitscontroles? Antwoord Kuipers: “Vanwege de commercieel vertrouwelijke aard van deze informatie zijn testuitslagen en productiedetails niet met een breder publiek te delen”. Vertrouw ons maar! pic.twitter.com/K66TgTsyWe — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 24, 2022

Wij van WC Eend

Vervolgens valt het Van Houwelingen op dat de kwaliteitscontrole gedaan wordt door het Duitse Paul Ehrlich Institute,” en dus niet door Nederland zelf. En dat is interessant. Want als je naar de informatie van PEI kijkt zie je dat “er GEEN sprake [is] van random testing! Dit instituut controleert ALLEEN de samples die Pfizer ZELF stuurt.”

Goh, dat is interessant 🧐 ! De minister schrijft hieronder dat de kwaliteitscontrole voor Pfizer door het Duitse “Paul Ehrlich Institute” wordt verricht. En wat blijkt nu? Er is GEEN sprake van random testing! Dit instituut controleert ALLEEN de samples die Pfizer ZELF stuurt!🤡 https://t.co/H6bJu22uEE pic.twitter.com/A32s9a6RG2 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 25, 2022

Nou ben ik geen wetenschapper, maar dit is natuurlijk wel heel erg van een “Wij van WC Eend adviseren WC Eend”-gehalte. Als je wilt weten hoe het met de kwaliteit zit van bepaalde producten dan moet je tests uitvoeren op random samples. De producent moet niet weten welke ‘producten’ je gaat reviewen. Als hij dat wel weet gaat hij er mogelijk immers voor zorgen dat jij alleen maar goede samples in handen krijgt, wat niets zegt over de kwaliteit van het product in het algemeen.

Maar wat deze vaccins betreft – die overal worden opgedrongen aan mensen – doen ze dat dus niet op de logische manier, maar op de ‘wat is dit voor achterlijk gedoe?’-wijze.

Bizar.

(Of niet natuurlijk, want er zijn wel verklaringen voor te bedenken)