Groepenkasten tijdens verbouwing

Bij een verbouwing is het handig om op een aantal zaken te letten. Als je een goede aannemer hebt, dan neemt hij of zij natuurlijk al veel werk uit handen. De werklui wordt ingezet door de aannemer, de plannen worden vertaald en je kunt ervan op aan dat ze het werk correct uitvoeren. Het is vooral ook handig om met de aannemer goed contact te houden, spreek bijvoorbeeld wekelijks af en besprek wat er gebeurd is en wat er nog moet gebeuren. Ga je zelf ook een deel als aannemer fungeren? Zorg dat dat je de volgende dingen goed op orde hebt.

De juiste werklui

Het is zo belangrijk om de juist werklui te hebben tijdens een verbouwing. Deze kunnen een project echt bepalen! Als je bijvoorbeeld een stukadoor nodig hebt voor werkzaamheden en hij of zij is echt niet goed in het werk… dan heb je de kans dat je met een maanlandschap op de muur blijft zitten.

Aannemer voor kleinere projecten

Wil je liever geen aannemer voor het hele project? Zorg dan dat je wel een aannemer hebt voor kleinere projecten, zoals de badkamer of keuken. Deze ruimtes vergen namelijk wat meer kennis van zaken. Zo kan jij je bijvoorbeeld bezig houden met de planning en een aantal andere zaken en de aannemer zorgt dan voor een deel van het project.

De planning

Een goede planning is essentieel, anders ben je sowieso veel langer bezig met het project! Echter moet je er ook rekening mee houden dat het wat langer gaat duren dan de planning. Neem voor sommige werkzaamheden wat ruimer de tijd, zodat je niet direct helemaal achterloopt als het twee dagen achterloopt. Zo voorkom je stress bij jezelf en houd je tegelijk rekening met extra kosten. Zorg er altijd voor dat je een reservepotje hebt!

De groepenkast

Als je een grote verbouwing gaat doen en met elektra werkt, dan moet je ook zeker kijken of de groepenkast nog helemaal in orde is. Heb je bijvoorbeeld een oud huis gekocht en ga je alles aanpakken? Neem dan gelijk de groepenkast mee! Je hebt een grote kans dat deze erg oud is en niet meer voldoet aan de nieuwe standaard. Laat de elektricien dus gelijk kijken naar de groepenkast, zo voorkom je later problemen. Neem eens een kijkje bij super flink.

Dit is slechts een kleine greep uit dingen waar je op moet letten als je (deels) zelf de aannemer bent voor een renovatie of verbouwing! Als je het budget hebt, is het echt heel handig om alles uit handen te geven. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je een goede aannemer hebt. Het is handig om eens rond te vragen bij vrienden en familie, dan weet je in elk geval wat je aan die persoon hebt.