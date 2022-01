Henk Westbroek haalt snoeihard uit naar Amsterdamse GroenLinks-kliek van Rutger Groot Wassink en Femke Halsema

Zanger Henk Westbroek heeft snoeihard uitgehaald naar Rutger Groot Wassink en burgemeester Femke Halsema. Groot Wassink was woensdagavond aanwezig bij de talkshow Dit Is M. Daar mocht de Amsterdamse wethouder het wegmoffelen van een rapport over anti-homogeweld komen goedpraten. Dit tegen het zere been van Westbroek die hard naar GroenLinks uithaalde op Twitter.

Groot Wassink kwam onlangs in het nieuws nadat hij een rapport over de herkomst van anti-homogeweld in Amsterdam had weggemoffeld. Uit dat onderzoek bleek dat vooral mensen met een niet-westerse achtergrond zich schuldig maken aan anti-homogeweld. De uitkomst van het rapport bleek niet te passen binnen het ´inclusieve Amsterdamse stadsregime´ van GroenLinks.

Op zijn Twitter-pagina schrijft Henk Westbroek:

“Sinds het aantreden van Wethouder Groot Wassink en van burgemeester Halsema van Amsterdam is er veel gedaan om Mokumse agressiviteit tegen homo’s te keren. 47 regenboogzebrapaden aangelegd, 300 gratis regenboogvlaggen verspreid en 1 rapport over de oorzaak weggemoffeld.”

Ook de regenboogcommunity van Stichting De Roze Leeuw laat van zich horen en reageert cynisch met: “Exact, echte aanpakkers!”, gevolgd door een smiley van een clowntje…