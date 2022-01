Een betrouwbaar systeem dat de Bitcoin markt voor je in de gaten houdt, het handelen van je overneemt op de gewenste manier en een hefboomwerking toepast om ook met een klein account zeer winstgevend te kunnen zijn. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Desondanks is dit wel het aanbod waarvoor je terecht kunt bij Bitcoin Prime. Is het aanbod van Bitcoin Prime, te mooi om waar te zijn? Een goede reden om dit te onderzoeken.

Wat kun je van Bitcoin Prime verwachten?

Bitcoin Prime is een automatische handelsrobot die je het handelen in Bitcoins (BTC) en andere cryptocurrency zeer eenvoudig voor je maakt. De Bitcoin handelssoftware is gebaseerd op high-tech algoritmes waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-technologieën om de prestaties te maximaliseren. Het komt er in de praktijk op neer dat de bots de marktprijzen voor je analyseren en je suggesties doen over interessante investeringen. Je kunt dit zelfs uitbesteden aan de bots, die op basis van de opgave van een risicoprofiel en maximaal in te zetten bedragen de transacties voor je uitvoeren. Hierdoor zou je met een minimale tijdsinvestering en een beperkte kennis over cryptocurrency zeer succesvol kunnen zijn in het handelen hierin.

Wat is de succesverwachting van Bitcoin Prime?

Het concept van Bitcoin Prime is zeker niet nieuw. De organisatie hierachter biedt al sinds 2016 hun geautomatiseerde handelsdiensten aan. Het feit dat er wereldwijd 200.000 gebruikers van het systeem zijn en Bitcoin Prime beschikbaar is in 60 verschillende landen is veelzeggend. Bitcoin Prime is een van de meest populaire handelsrobots. Dit zegt meer over de betrouwbaarheid van het systeem dan over de succesverwachting. Op de website wordt gepocht met een succespercentage van meer dan 85%, mits het systeem op de juiste wijze wordt gebruikt maar dit laatste is uiteraard een ruim begrip. Daarnaast is de grilligheid in de koersen een van de kenmerkende factoren van de cryptomarkt. Een succesgarantie kan er nooit gegeven worden. Het handelen in cryptogeld brengt risico’s met zich mee. Hiermee willen we zeker niet aangeven dat we Bitcoin Prime afraden. Deze handelsrobot doet niets onder voor alternatieven zoals Bitcoin Loophole of Bitcoin Profit. Daarnaast zijn er geen sporen van eventuele oplichterij, iets waar in deze sector zeker voor gewaakt moet worden, en zijn de vele reviews over Bitcoin Prime positief te noemen.

Wat kost het aanbod van Bitcoin Prime?

Het aanbod van Bitcoin Prime is uiteraard niet gratis. Naast het feit dat er een minimale investering van USD 250 wordt gevraagd wordt er 2% commissie gerekend over winstgevende rekeningen. Onrendabele accounts betalen geen kosten en dit wil zeker wat zeggen over het vertrouwen van het Bitcoin Prime team in hun eigen concept. Je kunt dit zien als een duidelijk antwoord op de vraag of het aanbod van Bitcoin Prime te mooi is om waar te zijn.