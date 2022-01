Het Sociaal Kredietsysteem: bewapen jezelf

China is de afgelopen jaren de speeltuin van de globalisten geweest voor het digitale surveillance-/controlesysteem dat uiteindelijk over de rest van de wereld uitgerold zou moeten gaan worden: het social credit system, ook wel sociaal kredietsysteem.

Een documentaire die onlangs uitgezonden werd door Blckbx laat zien hoe de Chinese digitale AI-systemen letterlijk elke stap van elke Chinese burger monitoren. Hou je je niet aan de regels? Dan is de kans erg groot dat dit op een camera – vanuit meerdere hoeken – wordt vastgelegd.

Het gevolg is dat jouw ‘sociale kredietscore’ omlaag gaat. Ook de omgang met mensen die een lage score hebben wordt bestraft met een verlaging van jouw score. Dit systeem heeft tot gevolg dat er in China veel mensen zijn die niet meer kunnen vliegen, geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer en de toegang ontzegd wordt tot publieke gebouwen.

Een motie van FVD’er Pepijn van Houwelingen tegen een ‘totalitaire samenleving naar Chinees model’ werd onlangs verworpen door de Tweede Kamer. Indien de huidige QR-samenleving er echt op gericht is om slechts ‘tijdelijk’ deze ‘pandemie’ te helpen bestrijden, waarom zou je hier dan niet tegen stemmen? Het antwoord lijkt duidelijk. Het inrichten van de QR-maatschappij heeft alles te maken met controle, niks met gezondheid.

Een al langer gaande trend

De QR-code is echter een volgende stap in een langere trend waarbij digitale controle steeds verder over ons uitgerold wordt. Google, het machtigste bedrijf ter wereld, weet werkelijk alles van je. Je zou nog kunnen beargumenteren dat dit geen probleem is, aangezien Google slechts een privaat bedrijf is. Het afgelopen jaar hebben we echter kunnen aanschouwen dat de vermenging van Googlebeleid in samenwerking met overheden absoluut aanwezig is.

Nu denk je wellicht: ach fijn, ik heb niks te verbergen, ik doe toch helemaal niks fout? De scheidslijn van wat overheden goed en fout achten, is het afgelopen jaar echter flink verschoven. Dus, wat staat ons in de toekomst nog te wachten? Welke zaken die nu nog als normaal gedrag worden beschouwd zijn zo meteen verboden? En kan er met terugwerkende kracht nog misbruik worden gemaakt van de data die nu van je verzameld wordt? Je toekomstige ik roept om hulp!

If I were configuring a smartphone today, I'd use @DanielMicay's @GrapheneOS as the base operating system. I'd desolder the microphones and keep the radios (cellular, wifi, and bluetooth) turned off when I didn't need them. I would route traffic through the @torproject network. — Edward Snowden (@Snowden) September 21, 2019

Zoals cryptograaf Bruce Schneier ooit treffend zei: "Privacy is an inherent human right, and a requirement for maintaining the human condition with dignity and respect".

