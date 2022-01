Hoe kan je je personeel tevreden houden, en welke invloed heb je er zelf op?

oor een bedrijf zijn de werknemers erg belangrijk en zeker ook hoe de werknemers zich voelen binnen het bedrijf. Je wilt tenslotte graag dat de mensen die voor het bedrijf werken hier plezier in hebben en dat de sfeer binnen het bedrijf fijn is. Allen hoe kun je hier nu voor zorgen en welke invloed heb jij hierop? Als werknemers een slechte ervaring hebben met een bedrijf waarom ze hebben gewerkt dan kan het imago van het bedrijf ook naar beneden gaan. Er komt steeds meer aandacht voor gelijke behandeling en goede behandeling van personeel.

Wat vinden werknemers belangrijk?

Mensen zijn leergierig en zijn nooit uitgeleerd. Of je 17 bent of 65 je hebt altijd de optie om nog door te studeren. Het komt steeds vaker voor dat mensen binnen een bedrijf willen groeien en naast hun fulltime baan ook nog eens een studie gaan volgen. NCOI onderzocht hoe belangrijk werkende Nederlanders flexibiliteit vinden binnen een opleiding. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 9 op de 10 mensen dit erg belangrijk vindt. Ook kwam uit het onderzoek van de NCOI groep naar voren dat werknemers vaak naast hun baan ook nog in hun eigen tijd bezig moeten zijn met de studie. Dit is natuurlijk verre van ideaal en dit zou ook niet zo moeten zijn. Het is erg belangrijk dat de studie zich zo aanpast dat het voor de werknemer nog goed te doen is om naast hun fulltime baan een studie te volgen. Toch is het ook fijn als het bedrijf waar de werknemer werkt hier rekening mee houdt. Voor een deadline kan het namelijk best zijn dat de werknemer iets meer afgeleid is en dit kan leiden tot slechtere concentratie. Zo is er nog veel meer waar zowel studies als werkgevers bewust van moeten zijn.

Wat kan jij bijdragen aan de tevredenheid van het personeel?

Aandacht en empathie is altijd een belangrijke. Weet wie er voor je werkt en leef met deze mensen mee. Mensen vinden het fijn om gewaardeerd te worden. Het is dan ook wel zo fijn als jouw werknemers ook dit gevoel hebben. Denk mee met mensen en wees begripvol. Op deze manier zijn werknemers tevreden en hebben ze meer over voor het bedrijf waar ze voor werken. Nog iets wat heel belangrijk is is om de werknemers de ruimte te geven om te groeien. Door hierin te investeren kun je hier later zelf van profiteren als de werknemers verder ontwikkeld zijn.