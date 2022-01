Houd jij van werken in de buitenlucht? Deze functies passen bij je!

Er is niets fijner, dan in het voorjaar, de zomer en het najaar buiten te zijn. Vaak is het niet zo koud, dat je jezelf er niet op kunt kleden. In de winter is het werk buiten de deur soms wat minder. In het bijzonder, wanneer je geconfronteerd wordt met sneeuw en vorst. Welke vacatures in Groningen zijn het bekijken waard, wanneer je niet lange dagen binnen op kantoor wilt zitten? In dit artikel lees je er meer over! Overigens is de tijd dat men een volledige week op kantoor zat voorbij. Het hybride werken, waar steeds meer organisaties in Groningen voor kiezen, geeft je de ruimte om zelf te bepalen waar je werkt. Je kunt er in de zomer zodoende voor kiezen om buiten de deur te gaan werken.

Als hovenier aan het werk gaan

Vrijwel dagelijks gebeurt het dat bedrijven een vacature plaatsen voor een beroep, welke grotendeels buiten uitgeoefend wordt. Denk bijvoorbeeld aan hoveniers, waar een grote vraag naar is. Zeker in het voorjaar, als huishoudens hun tuinen massaal aanpakken. Ook in het najaar kom je als hovenier van pas. Je helpt mensen hun tuin winterklaar te maken door bomen en struiken te snoeien. In de winter zit je iets meer binnen, maar ben je ook veel onderweg naar klanten. Je inventariseert hun wensen om een eerste plan voor de aanleg van een nieuwe tuin te kunnen maken. In het voorjaar zorg je voor de uitvoering. Nu mensen de afgelopen twee jaar niet op vakantie konden gaan, kiezen veel gezinnen voor een renovatie van hun tuin.

Aan de slag in de snel groeiende bouwsector

Zo groot als de vraag naar hovenier is, zo groot is ook de vraag naar mensen in de bouw. De bouwsector is zeer breed. Het maakt dat je al snel een functie vindt die op je wensen aansluit. Kies je bijvoorbeeld voor een rol als timmerman? Ga je aan de slag als metselaar? Wil je voornamelijk bezig zijn met aanbrengen van de fundering? Enzovoorts. Het leuke aan de bouw is dat je dagelijks nieuwe dingen leert. Zeker in de eerste paar jaar dat je een functie uitoefent. Het biedt je de mogelijkheid om na verloop van tijd iets anders te gaan doen in de bouw.

Leid jezelf op tot een wijkcoach

Een wijkcoach zorgt dat de sociale cohesie in de buurt verbetert. Dit doe je door gesprekken aan te knopen met bewoners, door te zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld nieuwe speeltuinen aan te leggen, enzovoorts. Je bent hierbij zowel buiten, als gedeeltelijk ook binnen werkzaam. Een leuke combinatie!