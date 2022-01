In quarantaine: Sigrid Kaag doet aangifte tegen Willem Engel na online verspreiden van haar adres

D66-akela Sigrid Kaag doet aangifte tegen corona-activist Willem Engel vanwege het verspreiden van haar thuisadres. Een woordvoerder van D66 laat dat desgevraagd weten. Engel is zichzelf van geen kwaad bewust. Hij zegt dat de adresgegevens van Kaag al veel langer op internet te vinden zijn.

Eerder vandaag werd al bekend dat Kaag zich de komende tijd vooral in haar huis zal bevinden. Ze zit namelijk in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Om die reden zal ze maandag ook niet verschijnen bij Paleis Noordeinde voor de presentatie van kabinet Rutte IV.

Willem Engel, die ruim 14.000 volgers heeft op Twitter, schreef eerder op zondag:

“Nog even over Sigrid Kaag: het is wellicht privé, bij voorbaat excuus. Gezien de terrorismefinanciering en de banden met de Open Society Foundation die ook in sommige landen als een terroristische organisatie wordt gezien, willen wij weten op wie zijn naam deze woning staat.”

In het bericht van Engel worden ook gegevens zoals het huisnummer en de postcode van Kaag vermeld. Naar eigen zeggen stelt Engel dat zijn bericht “op geen enkele manier een oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging is”.