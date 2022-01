Je medewerkers tevreden houden in coronatijd? Zo pak je het aan

We hebben al voor een lange periode te maken met de coronamaatregelen. Dit levert veel beperkingen op in de samenleving. Ook als je een bedrijf hebt heb je hier veel mee te maken, nog steeds. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken geadviseerd. Niet alleen voor je medewerkers zelf kan dit vervelend zijn, maar ook voor jou als werkgever. Want hoe houd je jouw medewerkers tevreden in coronatijd? Er zijn verschillende dingen die je kunt doen. Wij vertellen je hieronder hoe je dit zou kunnen aanpakken, dus lees snel verder!

Zorg dat zij goed aan de slag kunnen

Hoe je jouw medewerkers tevreden kunt houden in coronatijd? Ten eerste is het van belang dat je er als werkgever voor zorgt dat je medewerkers goed aan de slag kunnen. Dit betekent dus dat een goede werkplek mogelijk moet worden gemaakt voor hen. Het is zeker mogelijk dat niet iedereen thuis een aparte werkplek heeft, maar bijvoorbeeld gewoon aan het werken is aan de eettafel. Dan is het natuurlijk wel van belang dat deze medewerkers beschikken over de juiste apparatuur, zodat zij wel productief aan het werk kunnen gaan.

Als werkgever kan het daarom handig zijn om te zorgen voor de juiste apparatuur. Vraag naar wat er echt nodig is om productief thuis te werken en zorg ervoor dat zij hier snel over beschikken. Tevreden medewerkers zorgen vaak voor betere resultaten, dus dit is zeker verstandig om te doen. Denk bij belangrijke spullen bijvoorbeeld aan een laptop, bureau, bureaustoel of monitor.

Organiseer leuke online activiteiten

Het thuiswerken zelf is voor sommigen echt al lastig genoeg. Daarom kan wat ontspanning zo nu en dan vaak geen kwaad. Het kan daarom een leuk idee zijn om regelmatig online activiteiten te plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtuele borrels, maar ook aan echte online teamuitjes. Je mogelijkheden zijn hierbij eindeloos, dus je kunt vast af en toe iets leuks uitkiezen. Door af en toe leuke online activiteiten te plannen voor je medewerkers zorg je ervoor dat het werkpatroon even doorbroken wordt en dat er tijd is voor ontspanning. En uiteraard draagt dit ook bij aan een betere teambuilding, wat altijd mooi meegenomen is. Het organiseren van online activiteiten zal vast door veel medewerkers gewaardeerd worden en dit zorgt ervoor dat de tevredenheid groter wordt.

Blijf goed communiceren

De maatregelen rondom het coronavirus vragen niet alleen veel van jou als werkgever, maar uiteraard ook voor je medewerkers. Het is daarom wel fijn als je als werkgever goed met je medewerkers blijft meedenken. Hiervoor is een goede communicatie van groot belang. Blijf in gesprek met je medewerkers en vraag hen hoe het met hen gaat. Maak het persoonlijk en probeer voor hen een zo duidelijk mogelijke structuur aan te houden, zodat zij niet compleet de werkstructuur missen. Het wordt vaak zeker gewaardeerd als er in deze tijden goed met je gecommuniceerd wordt. Zorg ervoor als werkgever dat je jouw medewerkers niet in de steek laat, maar probeer er juist het maximale uit te halen in deze onzekere periode.

Maak het makkelijk

Als werkgever is het handig om het zo makkelijk mogelijk voor je medewerkers te maken. Zo zou je er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat je medewerkers gemakkelijk een coronatest kunnen inplannen via het bedrijf als zij klachten hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een coronatest in Amsterdam. Op deze manier kunnen zij zich op een eenvoudige manier laten testen en ontvangen zij binnen een kort tijdsbestek de uitslag. Het is fijn voor medewerkers dat dit via het bedrijf kan, dus je kunt hier als werkgever zeker over nadenken. Deze onzekere tijden zijn al lastig genoeg, dus probeer het voor je medewerkers in ieder geval zo makkelijk mogelijk te maken.

Het is zeker mogelijk om je medewerkers tevreden te houden in coronatijd. Het is belangrijk dat je ook in deze tijden goed naar de wensen en behoeften van je medewerkers luistert en het hen zo makkelijk mogelijk maakt. Thuiswerken is lang niet voor iedereen echt weggelegd en het is daarom fijn als dit zo goed mogelijk georganiseerd wordt!