Kabinet Rutte IV kan zijn borst natmaken: Tweedaags debat over regeringsverklaring is begonnen

Het nieuwe kabinet Rutte IV kan zijn borst natmaken voor het debat over de regeringsverklaring dat zojuist is begonnen. Dinsdag en woensdag zullen premier Mark Rutte en zijn nieuwe ministers verantwoording moeten afleggen over het nieuwe coalitieakkoord. En dat akkoord kraakt nu al aan vele kanten. We kunnen dus een tweedaags vuurwerk spektakel verwachten.

Wilders

De verwachting is dat PVV-leider Geert Wilders weer de show zal stelen en het Rutte en zijn onderdanen knap lastig kan maken in het debat. Zo heeft Wilders bijvoorbeeld keiharde kritiek op de miljarden die het nieuwe kabinet uittrekt voor ´vergroening´. Wilders is het dan ook niet eens met de term Rutte IV. “Dit is geen kabinet Rutte-IV, maar Kaag-I”, zo stelde Wilders eerder al.

Omtzigt

De ogen zijn de komende twee dagen ook gericht op het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij zal namelijk felle kritiek uiten dat de nieuwe regering structureel 17 tot 21 miljard euro zal uitgeven aan het klimaat, de vastgeroeste woningmarkt en de stikstofcrisis. “Dat is ver boven de EU afspraken en ver van houdbaarheid”, zei Omtzigt daar onlangs over.

Marijnissen

Lillian Marijnissen zal het nieuwe kabinet vooral streng toespreken over de AOW. Die wordt namelijk losgekoppeld van stijging van het minimumloon. Volgens Marijnissen worden onder meer gepensioneerden “keihard gepakt” door Rutte IV.

Rond 10.45 uur leg ik de #regeringsverklaring af in de Tweede Kamer, waarna de Kamer hierover in debat gaat. In Vak K word ik vergezeld door vicepremiers @Minister_FIN, Carola Schouten en minister @karienvangennip. Kijk live mee via: https://t.co/hao2JgnMih — Mark Rutte (@MinPres) January 18, 2022

Liefhebbers van het politieke toneel zullen de komende twee dagen weer worden getrakteerd op felle debatten en bovenal felle kritiek op het beleid dat Rutte IV de komende jaren hoopt uit te kunnen voeren. De livestream naar het debat over de regeringsverklaring is hier te volgen.