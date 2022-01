Kappersbranche roept nieuw kabinet Rutte IV op om met zwerverskapsel te verschijnen voor de bordesfoto

De Nederlandse kappersbranche gaat ervan uit dat de nieuwe ministers onverzorgd op het bordes zullen verschijnen. Daags voor de presentatie van het kabinet Rutte IV roept brancheorganisatie ANKO het nieuwe kabinet op hun coronacoupe “met trots” te dragen. Volgens ANKO is het een “heel slecht signaal naar de kappers” wanneer de nieuwe ministers zich presenteren met kortgeknipte koppies.

Wij geen nieuwe coupe? Dan de nieuwe ministers ook niet, zo is de mening van veel gedupeerde kappers. Natuurlijk, de gemiddelde Nederlander weet echt wel de weg te vinden naar een illegale kapper. Of gewoon thuisknippen, dat kan natuurlijk ook. Maar het zou natuurlijk een hard gelach zijn tegenover de kappersbranche wanneer het nieuwe kabinet Rutte IV zich op maandag 10 januari presenteert met frisse kapsels.

De Telegraaf schrijft dat kappersorganisatie ANKO verwacht dat kappers goed zullen checken of er toch iemand geknipt is. “Als het haar er duidelijk gekapt uitziet, dan hebben de bewindslieden wat uit te leggen”, stelt de woordvoerster. “Bovendien hebben professionele kappers daar een heel goed oog voor. Maar we gaan ervan uit dat dat niet zo is en zij zich keurig aan de regels houden. Het zou mij dan ook zeer verbazen.”