Lasersnijmachine voor FabLabs en scholen

Een laser machine wordt binnen fablabs, universiteiten en scholen steeds vaker in het onderwijsprogramma opgenomen. Zo weten laser machines steeds vaker hun plek te vinden bij opleidingen zoals industriële vormgeving, industrial design, creative technology, elektrotechniek, architectuur, noem het maar op.

In deze blog lees je de top drie meest gebruikte toepassingen op scholen van een lasersnijmachine.

H2 lasersnijmachine voor modelbouw

Met een lasersnijmachine kan je modellen maken of prototypes zodat studenten hun project handen en voeten geven. Je kunt een model na het lasersnijden écht aanraken, bekijken, vasthouden en dat geeft soms meer inzicht dan dat je dit zou bekijken als 3D-model op een scherm. Zo kan je in 3D je ontwerp maken van een gebouw of brug of meubelstuk en het in de praktijk testen op doorbuiging, krachten, verhoudingen, etcetera. Dus maak je object in Sketchup, Blender 3D, SolidWorks, of Adobe en stuur de bestanden naar de laser machine.

De laser machine kan vervolgens het model uitsnijden in het gewenste materiaal. Net als 3D printen heeft de lasersnijmachine definitief zijn intrede gedaan in het curriculum van scholen, universiteiten en fablabs. De ideale tooling om je ontwerp tot leven te zien komen en fysiek te kunnen demonstreren.

H2 laser machine voor industriële vormgeving

Hoe werkt een machine of apparaat in de praktijk? Bij industriële vormgeving kan je de relatie tussen functie en vormgeving goed onderzoeken door fysiek een model te testen. Of het nu gaat om een robotarm, verpakking of prothese, met de combinatie 3D printen en lasersnijden met een lasersnijmachine kan je alles maken.

De ongelofelijke en inspirerende ontwerpmogelijkheden die lasertechnologie biedt, zijn ook ideaal voor kunstprojecten. In dat geval worden onze lasermachines gebruikt voor het lasergraveren en lasersnijden van vele diverse materialen.

H3 Lasersnijmachine voor kunst en design

In een handomdraai maak je als leerling of student de mooiste creaties. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wist je dat je met een laser machine bijvoorbeeld hout kunt lasergraveren en lasersnijden? Op textiel, leer en kunststoffen? Bedenk het en de kans is groot dat je het kunt uitwerken op een lasermachine. Hier een voorbeeld van een meubel design gemaakt van karton: