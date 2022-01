Linda de Mol is de beste vriendin die een misbruiker zich kan wensen: wist in 2020 al van wangedrag Ali B.

Linda de Mol wist in 2020 al van het wangedrag van Ali B. De redactie van haar blad Linda was namelijk benaderd door twee slachtoffers van de rapper/tv-persoonlijkheid. Maar De Mol besloot hun verhaal niet te publiceren en gaf de informatie over het wangedrag naar eigen zeggen ook niet door aan haar grote broer, John. Wanstaltig. Walgelijk. Misselijkmakend. En hoogstwaarschijnlijk nog leugenachtig ook.

Hoe meer bekend wordt over de manier waarop Hilversum is omgegaan met klachten over Ali B., hoe duidelijker wordt dat het bewust de hand boven het hoofd is gehouden door de meest invloedrijke maffiafamilie van Nederland: De Mol. Want nu blijkt dat Linda de Mol al in 2020 op de hoogte was van de seksuele praktijken van de slissende rapper / The Voice-jurylid.

‘Ali B. misbruikte ons’

Wat er gebeurde is simpel. Twee vrouwen – eentje daarvan deed mee aan The Voice en werd naar eigen zeggen seksueel misbruikt door Ali B., de andere was het haasje, zegt ze tijdens een schrijverskamp in 2018 – meldden zich bij Linda, het maandblad van Linda de Mol. Ze deden daar hun verhaal. Ook gaven ze aan al geklaagd te hebben bij Talpa, maar daar werden hun klachten weggewoven.

Daarom wilden ze niet dat de redactie de klacht zou doorspelen aan Talpa. Nee, ze wilden publiek gaan; zodat iedereen weet wat voor man Ali B. is én om ervoor te zorgen dat dit walgelijke gedrag stópt.

Linda de Mol wist ervan, deed niets

Dit is natuurlijk een ontzettend heet onderwerp. Als vrouwenblad moet je hier normaal gesproken zeker iets mee doen. Maar je overlegt daar wel over achter de schermen. Niet alleen direct met de dagelijkse redactie, maar ook met de grote vrouw van wie het blad is, Linda de Mol.

En ja, dat is ook gebeurd. Want haar creatief directeur Jildou van der Bijl zegt dat Linda inderdaad “vertrouwelijk op de hoogte [was] gesteld” van de klachten.

Wat er vervolgens gebeurde? Helemaal niets. Linda wilde het verhaal niet publiceren. De twee dames mochten dus met de staart tussen hun poten terugkeren naar huis. Niet alleen Talpa liet hen alleen achter in de kou, Linda deed dat ook. Daardoor moest heel Nederland – en de misbruikte vrouwen (naar eigen zeggen dan) – nog twee jaar wachten op de informatie over Ali B.

Onderzoeksjournalist

Ongelooflijk genoeg zegt Van der Bijl nu dat de redactie de vrouwen wel degelijk geloofde. “Absoluut,” zegt ze. Alleen zou Linda niet in staat zijn geweest om het allemaal journalistiek uit te zoeken. Ze haalden er een “freelance onderzoeksjournalist” bij genaamd Lizette Dalebout.

Deze vrouw zegt vervolgens tegen de Volkskrant dat ze zelf geen onderzoek heeft gedaan. Het excuus? Als ze dat wel deed kon Ali B. erachter komen dat ze dat deed. Dat was haar grote angst. Daarom vertelde ze de twee jongevrouwen dat ze zelf maar meer slachtoffers moesten zoeken. Maar zij wilde haar vingers er niet aan branden.

Schandalig.

Linda besprak het niet met John

Dat is allemaal al erg genoeg. Maar Linda en haar cronies maken het nog erger. Want ze beweren dat ze hier met geen woord over gesproken heeft maar grote broer én vriend, John de Mol. Want, zegt ze, ze wilde de “anonimiteit en de wens van het slachtoffer respecteren.” Een woordvoerder van Talpa zegt vervolgens dat dit klopt, dat Linda deze informatie niet heeft doorgegeven.

Natuurlijk gelooft helemaal niemand dat. Ze heeft, moeten we steeds horen, een ontzettend hechte band met haar broer, zowel privé als zakelijk. Ali B. was coach van zijn meest succesvolle programma, The Voice. De kans dat ze vervolgens niet tegen John heeft gezegd dat dit speelde lijkt mij nihil. Nul. Zero. “Oh ja, het is de stercoach van zijn sterprogramma… maar ik zeg maar niets. Want anonimiteit.”

Houd toch op zeg.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het bewijst maar weer dat de familie De Mol een club van, voor én door walgelijke mensjes is.