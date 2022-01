Maffiapraktijken op de snelweg A2: “Dreigende situatie rond misdaadjournalist John van den Heuvel”

De arrestatie op de snelweg A2 donderdagmiddag volgde op een “zeer ernstige dreigende situatie” rond misdaadjournalist John van den Heuvel. De Telegraaf-journalist wordt beveiligd door speciale teams van de politie en inlichtingendiensten.

Het AD schrijft op basis van bronnen: “Van den Heuvel zat in een gepantserd politievoertuig op de snelweg toen er een verdachte situatie ontstond.” Een politiebron zegt daarover tegen de krant: “Het leek alsof hij werd achtervolgd, dus is er alarm geslagen. […] De Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.”

Één verdachte is aangehouden door de politie. Volgens een andere politiebron tegenover het AD is de arrestant iemand met een flink crimineel strafblad. Naast de Audi RS3 die van de weg is gehaald, zouden ook motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.

“Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”, reageert Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel desgevraagd. “De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

