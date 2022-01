Minimaal energielabel C voor kantoren in 2023 verplicht om sluiting te voorkomen

Je hebt het vast wel een voorbij zien komen. Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoren groter dan 100 m2 verplicht om over energielabel C te beschikken. Kantoren die een lager energielabel hebben en hier dus niet aan voldoen, zullen worden gesloten en mogen vervolgens niet meer worden gebruikt. Heeft jouw kantoor al minimaal energielabel C? Of ligt jouw energielabel hier nog onder en is er dus nog flink wat ruimte voor verbetering? Dit is hét moment om het energielabel voor je kantoor te controleren en eventueel te laten registreren, zodat je ook in de volgende jaren gebruik kunt blijven maken van jouw kantoor.

Waarom hebben kantoren minimaal energielabel C nodig in 2023?

Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen voor de maatregel dat kantoren vanaf 2023 moeten beschikken over energielabel C. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren die kleiner zijn dan 100 m2. Voor kantoren die niet onder de uitzonderingen vallen, hoopt de overheid met deze maatregel de eigenaren van deze kantoren te stimuleren om hun kantoor zo energiezuinig te maken. Daarnaast dient deze maatregel als een stap naar een wereld waar kantoren vrijwel energieneutraal en gasvrij zijn. Zo wordt het zelfs vanaf 2030 voor alle kantoren om over energielabel A te bezitten.

Mijn kantoor heeft een lager energielabel. Wat kan ik nu nog doen?

Het is zeker mogelijk dat jouw kantoor over een lager energielabel beschikt, dan dat er in 2023 verplicht wordt gesteld. Dit is nu echter nog geen probleem, omdat je het energielabel van jouw kantoor kan verbeteren met diverse aanpassingen. Welke aanpassingen het beste geschikt zijn verschillen per kantoor. Een energieadviseur kan jou hierover het beste inlichten na het uitvoeren van een inspectie in jouw kantoor. De Energie Adviseur stel een rapport vast met daarin het huidige energielabel en welke mogelijke maatregelen er moeten worden genomen om de energielabel te verbeteren.

Voorkom de sluiting van jouw kantoor met het juiste energielabel

Ondanks dat 2023 nog niet voor de deur staat, is het belangrijk dat je er zeker van bent dat jouw kantoor minimaal over energielabel C bezit. Wanneer het zover is, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren welk energielabel voor elk kantoor in Nederland geregistreerd staat. om te voorkomen dat jouw kantoor moet sluiten en niet meer kan worden gebruikt, is het dus belangrijk dat je over het juiste energielabel voor je kantoor beschikt. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak voor een inspectie via Bedrijfsenergielabels.nl zodat je weet welk energielabel jouw kantoor heeft en of er eventueel nog werk aan de winkel is om deze te verbeteren.