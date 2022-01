Erasmus MC, het ziekenhuis van aanstaand minister Ernst Kuipers houdt interne fitnessclub ´gewoon´ geopend

Terwijl de sportscholen vanwege de lockdown zijn gesloten, kan in het Erasmus MC gewoon worden gesport. De interne sportschool van het ziekenhuis van aankomend minister Ernst Kuipers is gewoon geopend voor personeel. Lockdown of niet.

De sportsector reageert tegenover het AD met verbazing op het openhouden van de sportschool in het Erasmus MC. Het Rotterdamse ziekenhuis is zich echter van geen kwaad bewust. Het ziekenhuis wijst er op dat er in plaats van de gebruikelijke 25 nu nog maar 8 mensen tegelijk mogen sporten in de fitnessruimte.

Volgens het Erasmus MC mogen ze hun interne sportschool ´gewoon´ openhouden omdat ze onder een of andere uitzonderingsregel vallen. Opmerkelijk genoeg zegt de sportsector niets te weten van deze uitzonderingsregel voor het Erasmus MC.